كل وات بيفرق.. حملة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إطلاق حملات توعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ومنها حملة “كل وات بيفرق”.

وحرصًا على نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، تم تنظيم ندوة توعوية لترشيد الكهرباء لطلبة كلية الزراعة بجامعة دمنهور، وذلك تحت رعاية المهندس بهجت عبد الحليم فياض – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، والدكتور إلهامي ترابيس – رئيس جامعة دمنهور .

ويأتي ذلك في ضوء جهود الإدارة العامة لترشيد الكهرباء والطاقة بالشركة، بقيادة المهندس عماد حبليزة – مدير عام ترشيد الكهرباء والطاقة .

وشهدت الندوة حضور الدكتورة هدى متولي – عميد كلية الزراعة، و الدكتور أحمد هلال – وكيل الكلية، و المهندس سلامة عباس مسئول الترشيد بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

تناولت الندوة أهمية الاستخدام الأمثل للطاقة وسبل الحد من الاستهلاك ، إلى جانب التعريف بأهمية ترشيد الكهرباء ودوره في دعم استدامة الموارد والطاقة.

وفي ختام الندوة، تمت الإجابة عن أسئلة الحضور، كما تم توزيع منشورات توعوية تحث على ترشيد استهلاك الطاقة .



وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطاقة وتحقيق الاستدامة .