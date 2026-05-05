عبد المسيح سمعان: ترشيد استهلاك الكهرباء يحافظ على البيئة من التلوث

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن البلاد في فصل الربيع، وهي فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، ولذلك البلاد خلال هذه الأيام تشهد تقلبات جوية، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد يكون طقس اليوم مختلفًا عن طقس الغد.

وقال سمعان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي محمد جوهر، إن فصل الربيع معروف عنه أنه فترة التغيرات الجوية الحادة والسريعة، وأن مثل هذه التغيرات لا تمثل تغيرات مناخية.

وأضاف أن التغيرات المناخية وتأثر البلاد بها يظهر في حدوث أمطار في عزّ الصيف، أو حدوث صيف شديد في فترة الشتاء، وأن من مظاهر التغيرات المناخية أن فصل الصيف أصبح مستمرًا حتى شهر 12.

ولفت إلى أن كوكب الأرض يشهد زيادة في الاحتباس الحراري، وأن هناك زيادة بنحو 1.5 درجة عن الطبيعي، وأن هناك فرقًا بين الطقس والمناخ؛ فالطقس حالة يومية، لكن المناخ حالة تمتد لـ50 سنة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، لأن ذلك يكون له تأثير على التغيرات المناخية، لأن المحطات التي تعمل لتوفير الكهرباء ينتج عنها انبعاثات حرارية، ولذلك على الجميع ترشيد استهلاك الكهرباء.