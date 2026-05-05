الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة وأمطار ورياح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء غير مستقرة تتطلب الحذر خلال فترات اليوم المختلفة.

أجواء اليوم بين البرودة والحرارة

أوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون:

مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر

مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق

حار على جنوب الصعيد

مائل للبرودة ليلًا

شبورة مائية كثيفة في الصباح

حذرت منار غانم من تكون شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على عدة طرق مهمة تشمل:

الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى

شمال البلاد ومدن القناة

شمال ووسط سيناء

شمال الصعيد

وأكدت أن الشبورة تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية أثناء القيادة.

فرص أمطار على مناطق متفرقة

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار:

خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

ضعيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة

قد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى

نشاط رياح وأتربة

تشهد البلاد أيضًا نشاطًا للرياح بسرعة تصل إلى:

30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء

وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء والبحر الأحمر

اضطراب في الملاحة البحرية

وأشارت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة على:

البحر المتوسط

مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار وسرعات رياح تصل إلى 50 كم/س.

رسالة الأرصاد للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد إلى:

توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا

ارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الحرارة

متابعة النشرات الجوية أولًا بأول

تجنب التعرض المباشر للأتربة لمرضى الحساسية

وأكدت أن حالة عدم الاستقرار مؤقتة لكنها تتطلب الانتباه خلال ساعات الذروة الصباحية.