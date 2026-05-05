إنذار جوي في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة والرياح

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 تقلبات ملحوظة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أطلقت تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن بعض الظواهر الجوية المؤثرة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

ويأتي هذا الإنذار في إطار الحرص على السلامة العامة وتقليل المخاطر الناتجة عن تغيرات الطقس.

انخفاض درجات الحرارة واستقرار نسبي نهارًا

تشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس:

مائل للبرودة في الصباح الباكر

معتدل خلال ساعات النهار

مائل للبرودة ليلًا ويصل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة

وتسجل درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 للعظمى و14 للصغرى

السواحل الشمالية: 21 للعظمى و13 للصغرى

شمال الصعيد: 25 للعظمى و12 للصغرى

جنوب الصعيد: 31 للعظمى و17 للصغرى

4 ساعات حذِرة: الشبورة المائية تضرب الطرق

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة تمتد من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق الحيوية، تشمل:

الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال ووسط الصعيد

مناطق من سيناء

وتؤثر هذه الشبورة بشكل كبير على مستوى الرؤية الأفقية، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق السريعة والزراعية.

فرص سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة

توقعت الهيئة احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على:

السواحل الشمالية

شمال الوجه البحري

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على:

جنوب الوجه البحري

مدن القناة

مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

وتأتي هذه الأمطار بشكل متقطع دون تأثيرات قوية، لكنها قد تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

نشاط ملحوظ للرياح وتحذيرات من الأتربة

تشهد معظم الأنحاء نشاطًا في حركة الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في:

جنوب سيناء

محافظة البحر الأحمر

وقد تؤدي هذه الرياح إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق المكشوفة، إضافة إلى تأثيرها على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

اضطراب الملاحة البحرية

نبهت الأرصاد إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على:

البحر المتوسط

البحر الأحمر

حيث تصل سرعة الرياح إلى 40–50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، ما يشكل خطورة على الأنشطة البحرية وحركة الصيد.

نصائح وتحذيرات هامة للمواطنين

في ظل هذه الأجواء، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال الليل والصباح

تجنب التعرض المباشر للأتربة لمرضى الحساسية

الالتزام بتعليمات السلامة البحرية