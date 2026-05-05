قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في غياب تريزيجيه.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بالدوري المصري
إجراءات صارمة لمواجهة الغش ومنع التسريب في امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس
إنذار جوي في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة والرياح
صراع الصدارة المشتعل.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري
انخفاض البيض .. أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 5 مايو بالأسواق
هل تجوز الإنابة في نحر الأضحية؟.. دار الإفتاء توضح الموقف الشرعي
6 شروط للتقديم في وظيفة "معلم ياباني" في المدارس المصرية اليابانية
كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1
موسكو: نشر الأسلحة النووية في أوروبا يشكل خطراً على الأمن القومي الروسي
إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على زورقين صغيرين
المحطة قبل الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إنذار جوي في مصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة والرياح

الطقس
الطقس
منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 تقلبات ملحوظة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أطلقت تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن بعض الظواهر الجوية المؤثرة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر. 

ويأتي هذا الإنذار في إطار الحرص على السلامة العامة وتقليل المخاطر الناتجة عن تغيرات الطقس.

انخفاض درجات الحرارة واستقرار نسبي نهارًا

تشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس:

مائل للبرودة في الصباح الباكر

معتدل خلال ساعات النهار

مائل للبرودة ليلًا ويصل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة

وتسجل درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 للعظمى و14 للصغرى

السواحل الشمالية: 21 للعظمى و13 للصغرى

شمال الصعيد: 25 للعظمى و12 للصغرى

جنوب الصعيد: 31 للعظمى و17 للصغرى

4 ساعات حذِرة: الشبورة المائية تضرب الطرق

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة تمتد من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق الحيوية، تشمل:

الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال ووسط الصعيد

مناطق من سيناء

وتؤثر هذه الشبورة بشكل كبير على مستوى الرؤية الأفقية، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق السريعة والزراعية.

فرص سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة

توقعت الهيئة احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على:

السواحل الشمالية

شمال الوجه البحري

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على:

جنوب الوجه البحري

مدن القناة

مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

وتأتي هذه الأمطار بشكل متقطع دون تأثيرات قوية، لكنها قد تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

نشاط ملحوظ للرياح وتحذيرات من الأتربة

تشهد معظم الأنحاء نشاطًا في حركة الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في:

جنوب سيناء

محافظة البحر الأحمر

وقد تؤدي هذه الرياح إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق المكشوفة، إضافة إلى تأثيرها على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

اضطراب الملاحة البحرية

نبهت الأرصاد إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على:

البحر المتوسط

البحر الأحمر

حيث تصل سرعة الرياح إلى 40–50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، ما يشكل خطورة على الأنشطة البحرية وحركة الصيد.

نصائح وتحذيرات هامة للمواطنين

في ظل هذه الأجواء، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى:

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال الليل والصباح

تجنب التعرض المباشر للأتربة لمرضى الحساسية

الالتزام بتعليمات السلامة البحرية

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الان الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

لاعب برشلونة السابق: هاتريك حمزة عبد الكريم يؤكد أهمية تصعيد المواهب الجديدة

توروب

مرعي: تشكيل الأهلي في القمة ليس قرار توروب وحده

الزمالك

عصام مرعي: لاعبو الزمالك تعهدوا بمصالحة الجماهير أمام سموحة

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد