تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في الطقس.. ما القصة؟

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تعيشها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

أكدت الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 5 مايو 2026، على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في ساعات الصباح الباكر، ومائل للحرارة خلال النهار، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويميل للبرودة ليلًا.

طقس متقلب وانخفاض ملحوظ في الحرارة

وتظهر الشبورة المائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

سقوط أمطار خفيفة

كما تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع امتداد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث منخفضة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى تراجع مؤقت في جودة الهواء ببعض المناطق.

الأرصاد الجوية

كما حذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار، ما يستدعي الحذر في الأنشطة البحرية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسجل القاهرة 24 درجة للعظمى و14 للصغرى، والإسكندرية 22 للعظمى و13 للصغرى، ومطروح 20 للعظمى و13 للصغرى، بينما تسجل سوهاج 28 درجة، وقنا 30 درجة، وتصل في أسوان إلى 32 درجة للعظمى، مع استمرار التباين الواضح بين شمال وجنوب البلاد.

