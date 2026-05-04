عودة الشتاء .. الأرصاد: غدًا ذروة انخفاض درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يشهد أجواء متقلبة تجمع بين خصائص الفصول الأربعة، قائلًا: "الـ 4 فصول في يوم واحد"، موضحًا أن بداية الأسبوع الحالي شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة، قبل أن تتغير الأجواء مع دخول كتلة هوائية باردة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون اليوم والغد، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وأوضح محمود القياتي أن درجة الحرارة العظمى خلال فترات النهار سجلت في حدود 24 درجة مئوية، في حين تشهد فترات الليل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة الصغرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء ستتكون شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، على أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع الشمس.