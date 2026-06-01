غرفة عمليات في كفر الشيخ لمتابعة صرف المقررات التموينية لشهر يونيو

أعلن المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، عقد غرفة العمليات المركزية بالغرفة؛ لمتابعة عمليات صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2026، مؤكداً أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية منذ الساعات الأولى لبدء الصرف.

وأشار حاتم عبد الغفار إلى أنه يتم الصرف من خلال 1280 بقالاً تموينيًا، بالإضافة إلى فروع مشروع "جمعيتي"، وكذلك فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن هناك التزاما تاما بالمواعيد، حيث تفتح المنافذ أبوابها أمام المواطنين منذ الساعة 10 صباحا، مع توافر كامل لكل السلع الاستراتيجية.

ولفت إلى أن المتابعة تشمل كل القرى والنجوع؛ لضمان عدم وجود أي عجز في الكميات الموردة من مخازن شركة الجملة.