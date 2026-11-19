بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، اليوم /الخميس/، مع رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبدالرحيم، وممثل شركة الجسر العربي للملاحة، سبل تطوير القزق البحري الكائن بجوار ميناء شرم الشيخ، ودراسة أوجه الاستفادة منه في أعمال إصلاح السفن وبناء اليخوت؛ بما يدعم الأنشطة البحرية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار في هذا المجال.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة بالمحافظة، ودراسة المشروعات التي تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستثمار البحري؛ بما يعزز مكانة شرم الشيخ وجهة سياحية عالمية ومركزا مهما للأنشطة والخدمات البحرية.

كما تناول اللقاء بحث إتاحة عدد من تراخيص اللانشات، وفقا للشروط والضوابط والآليات المنظمة لذلك.