تحدث الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تفوق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، مؤكدًا استمرار سيطرة المارد الأحمر على مواجهات القطبين خلال الفترة الأخيرة، في مختلف البطولات والمسابقات.

وأشار إبراهيم عبد الجواد إلى أن الأهلي نجح في تحقيق انتصار جديد على الزمالك، بعدما شهدت الفترة الماضية أكثر من مواجهة بين الفريقين، حسمها المارد الأحمر لصالحه، ليؤكد تفوقه الواضح في لعبة كرة اليد.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحاته: «زي ما كان فيه قاضية من أسبوع للأهلي ضد الزمالك، النهارده فيه قاضية أخرى من لاشين أمام الزمالك»، في إشارة إلى استمرار تفوق الأهلي على غريمه التقليدي، وتحقيقه انتصارًا جديدًا في مواجهات القمة.

إبراهيم عبد الجواد يتحدث عن سيطرة الأهلي على الزمالك

وأضاف الإعلامي أن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي فرض حالة من الهيمنة والسيطرة على مواجهات الزمالك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التفوق الأحمر لم يقتصر على بطولة واحدة، لكنه امتد إلى مختلف البطولات التي التقى خلالها الفريقان.

وأكد أن النتائج التي حققها الأهلي أمام الزمالك تعكس العمل الكبير داخل منظومة كرة اليد بالنادي، في ظل الاستقرار الفني والإداري، والجهود المبذولة لتجهيز اللاعبين للمنافسة على جميع الألقاب.

إشادة بقطاع ألعاب الصالات في الأهلي

واختتم إبراهيم عبد الجواد حديثه بالإشادة بجميع العاملين داخل قطاع ألعاب الصالات بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن النجاحات المتتالية التي تحققها فرق النادي في مختلف الألعاب تستحق التقدير، وأن التفوق أمام الزمالك في كرة اليد يُحسب لكل عناصر المنظومة.

ويعكس حديث عبد الجواد حجم التفوق الذي يعيشه فريق كرة اليد بالأهلي في مواجهات القمة خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح المارد الأحمر صاحب الكلمة العليا أمام الزمالك، وسط طموحات جماهيره بمواصلة حصد البطولات وتأكيد تفوقه محليًا