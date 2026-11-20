شنّ عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، هجومًا على الأصوات التي تنتقد القلعة الحمراء وتقلل من إنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأهلي يظل أحد أكبر الأندية على مستوى العالم، بفضل البطولات التي حققها في مختلف الألعاب الرياضية.

وجاءت تصريحات عدلي القيعي خلال ظهوره في برنامج «ملك وكتابة»، المذاع عبر قناة الأهلي، والذي يقدمه الإعلاميان عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، حيث تطرق الثنائي إلى الإنجازات التي يحققها النادي، وآخرها تتويج فريق كرة اليد بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

إبراهيم المنيسي يهنئ رجال اليد بعد التتويج بالسوبر

واستهل إبراهيم المنيسي الحلقة، التي حملت الرقم 1083، بتوجيه التهنئة إلى لاعبي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، بعد نجاحهم في حصد لقب كأس السوبر المصري، عقب مواجهة قوية وصعبة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وقال المنيسي، إن الأهلي يواصل حصد البطولات في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر اعتاد المنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات، قبل أن يوجه رسالة ساخرة إلى منتقديه قائلًا: «يا خايب ياللي مش عارف تحتكر البطولات».

عدلي القيعي: الأهلي مرشح لجائزة جلوب سوكر رغم الانتقادات

ومن جانبه، أعرب عدلي القيعي عن استغرابه من استمرار التقليل من قيمة النادي الأهلي وإنجازاته، رغم دخوله المنافسة على جوائز جلوب سوكر، باعتباره النادي الإفريقي والعربي الوحيد المرشح ضمن قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات على مستوى العالم.

وأوضح القيعي أن هناك أصواتًا تتعمد تجاهل النجاحات التي يحققها الأهلي، والتركيز على مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أو التذكير بحصوله على المركز الثالث في بعض المنافسات، دون النظر إلى تاريخه وإنجازاته المتراكمة.

وأضاف أن البعض يحاول استخدام المشاركة في الكونفدرالية كوسيلة للسخرية من الأهلي، رغم أن هذه البطولة نفسها سبق أن كانت محل تفاخر من جانب منتقديه لسنوات طويلة.

القيعي يوجه رسالة لمنتقدي الأهلي

وأكد القيعي أن هناك من يبحث باستمرار عن أي نقطة للانتقاص من فرحة جماهير الأهلي، بدلًا من الاعتراف بما يحققه النادي من نجاحات، مشددًا على أن الإنجازات لا تقتصر على كرة القدم فقط، وإنما تمتد إلى مختلف الألعاب الرياضية.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الصورة العالمية للنادي الأهلي تعكس مكانته الحقيقية، وأن ترشحه للجوائز الدولية، إلى جانب بطولاته في الألعاب المختلفة، يمثلان دليلًا على قيمة القلعة الحمراء، رغم محاولات التقليل من إنجازاتها