أكد جمال حمزة، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن فريق بيراميدز يمتلك أفضلية نسبية على الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن صفوف الفريق السماوي تبدو أكثر تكاملًا على مستوى الخطوط، مقارنة بالفريق الأحمر.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي يمتلك قوة كبيرة في خطي الوسط والهجوم، لكنه يعاني من بعض المشكلات في خط الدفاع، على عكس بيراميدز الذي يتميز بتكامل خطوطه وقوة عناصره في مختلف المراكز.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن تقييم الفريقين يعتمد على مستواهما قبل فترة التوقف، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بالشكل الذي سيظهران به بعد العودة للمباريات، خاصة أن الأهلي كانت لديه دوافع أكبر خلال فترة التوقف الأخيرة للاستعداد بصورة قوية للمواجهة.

وأضاف أن المباراة ستكون صعبة للغاية على الفريقين، وأن حسمها سيتوقف على مدى الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين، مشددًا على أن الفريق الذي سيحافظ على هدوئه ويتجنب التسرع ستكون لديه فرصة أكبر لتحقيق الفوز.

وأشار حمزة إلى أن فرص بيراميدز تبدو أعلى نسبيًا، وفقًا للمستوى الذي قدمه الفريق قبل فترة التوقف، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين وتكامل عناصره في مختلف الخطوط.

وتطرق جمال حمزة إلى المقارنة بين العناصر الهجومية في الفريقين، مشيرًا إلى أن بيراميدز يمتلك الثلاثي زيكو ومصطفى فتحي وزلاكا، بينما يضم الأهلي أشرف بن شرقي ومنصف بقرار وسفيان بنجديدة.

وأكد أن المقارنة بين لاعبي الفريقين متقاربة من حيث الإمكانات الفردية، لكنه يرى أن أشرف بن شرقي يتفوق على منافسيه من الناحية الفنية، لما يمتلكه من قدرات ومهارات تمنحه الأفضلية في المواجهات الفردية.

وأضاف أن المقارنة بين زيكو ومنصف بقرار تصب في مصلحة لاعب بيراميدز، مشيدًا بالإمكانات التي يمتلكها وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية لفريقه.

كما سلط نجم الزمالك السابق الضوء على عدد من اللاعبين الذين يمتلكهم بيراميدز، ويمكنهم تقديم الإضافة خلال مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي لديه أكثر من عنصر مميز قادر على التواجد في التشكيل الأساسي.

وأوضح أن قائمة الأسماء المرشحة للمشاركة تضم يوسف أوباما ووليد الكرتي وحامد حمدان، إلى جانب أحمد عبد القادر، الذي يقدم دورًا مؤثرًا مع بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

واختتم جمال حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد عبد القادر يمتلك فرصة للتواجد في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، في ظل المستويات التي يقدمها وقدرته على صناعة الفارق في الجانب الهجومي، مشيرًا إلى أنه يتوقع فوز السماوي بنتيجة 3 - 1.