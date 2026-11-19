نفى المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وحسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة.

وأكد دراجي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عدم صحة الأخبار التي تداولتها بعض الأوساط الإعلامية المصرية بشأن وجود اتصالات بين الاتحاد الجزائري وحسام حسن، لتولي الإشراف على المنتخب الوطني، خلفًا لإبراهيم حمداني وطاقمه الفني، عقب انتهاء فترة تكليفهم المرتقبة.

ويأتي تداول هذه الأنباء في أعقاب الأداء الذي ظهر به المنتخب الجزائري أمام توغو، والذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين الجماهير الجزائرية، وأعاد فتح النقاش حول مستقبل الجهاز الفني للمنتخب، وإمكانية إجراء تغييرات على مستوى القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الساحة الرياضية الجزائرية حالة من الجدل عقب المباراة، في ظل الانتقادات الجماهيرية للأداء والنتيجة، وهو ما فتح الباب أمام تداول أسماء مرشحة لتولي تدريب المنتخب، من بينها حسام حسن، قبل أن ينفي حفيظ دراجي صحة الأنباء المتعلقة بوجود مفاوضات معه.