كندا: تحديد هوية من كانوا على متن الطائرة الطبية المفقودة

حددت السلطات المعنية هوية الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة الإخلاء الطبي الكندية المفقودة والتي تحطمت في المحيط الأطلسي قبالة سواحل جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس الأمريكية حيث كانت الطائرة فى رحلة بين برمودا وبوسطن .

وذكر راديو كندا الدولى اليوم أنه وفقا لبيان صحفي صادر عن خفر السواحل الأمريكيين ، فإن الشخصين من برمودا اللذين كانا على متن الطائرة النفاثة من طراز "جلف ستريم" هما مارلين لافون بين وسيرجيو واين لوتيمور.

أما أفراد الطاقم الكنديون الأربعة -وهم موظفون لدى شركة "لاتيتود إير أمبولانس" (Latitude Air Ambulance) ومقرها أونتاريو- فهم فيليب جريجوري تشيلدرهوز، وتوماس هنري فاركوهار، وسارة جين باتون، وجولين بيث وير.

وأوضحت السلطات أن الشخصين من برمودا كانا ينقلان جوا إلى بوسطن عندما فقدت الطائرة الاتصال ببرج المراقبة الجوية في وقت مبكر من صباح السبت.

وتظهر التسجيلات الصوتية للمراقبة الجوية أن الطيار أبلغ عن مشاكل كهربائية وأعلن حالة طوارئ بينما كانت الطائرة تقترب من الساحل.

وأشار خفر السواحل إلى العثور على حطام الطائرة على بعد 32 كيلومترا قبالة سواحل نانتوكيت، كما تم تعليق عمليات البحث يوم الأحد بعد تمشيط مساحة تبلغ حوالي 7000 كيلومتر من المحيط.