ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لخفض أسعار الديزل المرتفعة في أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى خفض أسعار الديزل، التي تقترب من مستويات قياسية، من خلال تعليق القيود على استخدام الديزل الأرخص المصبوغ باللون الأحمر.

وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية في ولاية نبراسكا التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الديزل، اليوم الثلاثاء إن الأمر سيسمح "لأي شخص بشراء الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب لأي سبب".

وأضاف ترامب بعد توقيع الوثيقة، التي لم تُنشر بعد، أن الأمر "سيؤدي أيضًا إلى خفض تكاليف جميع السلع، بما في ذلك المواد الغذائية".

والديزل المصبوغ باللون الأحمر هو الديزل العادي نفسه، لكنه غير خاضع للضريبة ومصبوغ باللون الأحمر لتمييزه عن الوقود المخصص للاستخدام على الطرق، إذ يقتصر استخدامه عادة على الأغراض خارج الطرق، مثل تشغيل الجرارات والمعدات الصناعية.

وقال ترامب: "لسنوات عديدة، استخدمت المركبات الزراعية ومعدات البناء وغيرها من المركبات المخصصة للاستخدام خارج الطرق ما يعرف بالديزل المصبوغ باللون الأحمر. هل تعرفون ما هذا؟ لا أعرف ما هو، لكن أيًا كان، فمن المفترض أنه جيد جدًا"، مضيفًا أنه "مطابق تمامًا للديزل العادي".

ووفقًا لصحيفة وقائع أصدرها البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيسمح "مؤقتًا باستخدام الديزل المصبوغ المخصص للاستخدام خارج الطرق على الطرق السريعة، وتأجيل ضريبة الإنتاج الاتحادية المطبقة عليه، بما يخفض التكاليف على الأمريكيين".

وقالت الصحيفة إن الأمر يوجه وزير الخزانة الأمريكية، بالتشاور مع وزير الدفاع، إلى تأجيل سداد الضريبة المفروضة على استخدام الديزل المصبوغ على الطرق العامة حتى نهاية العام، دون فوائد أو غرامات، مع "بحث سبل إلغاء الالتزام بسداد الضرائب المؤجلة".

وأضاف البيت الأبيض أن الأمر يوجه مسؤولي الإدارة إلى تشجيع مزيد من الولايات على تبني سياسات مماثلة، وضمان حصول المزارعين على الديزل المصبوغ في المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا.