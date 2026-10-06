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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مأساة أمام المنزل.. سيارة تنهي حياة طفل في جرجا بسوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم يكن الطفل يعلم أن لحظات اللهو أمام منزله ستكون الأخيرة في حياته، بعدما اصطدمت به سيارة أثناء وجوده بالطريق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وكان مستشفى جرجا العام قد استقبل طفلًا في العقد الأول من العمر، جثة هامدة، إثر حادث سير، ويقيم بدائرة مركز جرجا، وذلك عقب تعرضه للاصطدام أثناء وجوده أمام منزله.

ماذا حدث؟

وعقب تلقي اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً بالواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص، تبين من التحريات الأولية أن الطفل كان يلهو أمام المنزل.

وأثناء ذلك اصطدمت به سيارة قيادة شخص في العقد الثالث من العمر، ويقيم بذات الناحية؛ ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وأفاد جد الطفل، في العقد الخامس من العمر، ومقيم بذات الناحية، بأن حفيده كان يلهو أمام المنزل وقت وقوع الحادث، قبل أن تصطدم به السيارة، مؤكدًا أن الواقعة أسفرت عن وفاته.

وعقب وقوع الحادث، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط السيارة وقائدها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أفاد قائد السيارة خلال مواجهته بملابسات الواقعة باصطدامه بالطفل عن طريق الخطأ.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن قائد السيارة، بينما خيمت حالة من الحزن على أسرة الطفل وأهالي المنطقة عقب علمهم بالواقعة.

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