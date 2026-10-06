دون إصابات.. الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع حريق مخزن أخشاب في قليوب

دفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ 3 سيارات إلى موقع نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، تحسبا لوجود أي مصابين، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكانت قوات الحماية المدنية قد انتقلت إلى موقع البلاغ، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران والسيطرة عليها، بعد نشوب الحريق داخل مخزن أخشاب مكون من دور واحد، وامتداده إلى شقة بالطابق الثالث في عقار مكون من 3 أدوار.

الحماية المدنية

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات والمنشآت المجاورة، فيما تجرى المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق وحصر التلفيات والخسائر المادية الناتجة عنه.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.