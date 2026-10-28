التوقيت الشتوي 2026 على الأبواب وعقوبات رادعة لمخالفة مواعيد غلق المحال

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من منتصف ليل الغد الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.

ويترتب على تطبيق التوقيت الشتوي تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فيما تلتزم الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المنشآت وفقا للقرارات المنظمة.

ماذا يحدث لمواعيد غلق المحال؟

يتزامن تطبيق المواعيد الشتوية مع الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال العامة التي تحددها الجهات المختصة، وتشمل المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش وغيرها من الأنشطة الخاضعة للقرار.

وتستهدف هذه المواعيد تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع نظام التوقيت الجديد، مع إلزام أصحاب المنشآت بالمواعيد المحددة وعدم تجاوزها.

ما عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال؟

حدد قانون المحال العامة نظاما تدريجيا للتعامل مع المخالفات المتعلقة بمواعيد فتح وغلق المنشآت.

وفي حالة ضبط محل مخالف للمواعيد المقررة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى صاحب النشاط، مع منحه مهلة قدرها 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المحددة.

وإذا لم يلتزم صاحب المحل بتصحيح الوضع خلال المهلة المحددة واستمر في مخالفة مواعيد الغلق، يجوز غلق المحل لمدة شهر.

ولا يسمح بإعادة فتح المنشأة بعد ذلك إلا عقب الرجوع إلى مركز التراخيص المختص ومراجعة موقف المحل، تمهيدا للسماح بإعادة تشغيله وفقا للإجراءات المقررة.

متى يتم سحب ترخيص المحل؟

في حالة تكرار المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، يتم اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تصل إلى غلق المحل وسحب الترخيص.

وبذلك لا تقتصر الإجراءات على الإنذار في حالة تكرار المخالفة، وإنما تتدرج وفقا لمدى التزام صاحب النشاط بتصحيح الوضع والالتزام بالمواعيد القانونية.