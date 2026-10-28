قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحقيقه أعلى مستوى في 5 أسابيع.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
إثيوبيا تتسلم 12 مقاتلة روسية من طراز سو-35 وتترقب منظومات إس-400
أمريكا ترفع جاهزية ترسانتها النووية.. قاذفات إستراتيجية وطائرات يوم القيامة في مناورات عسكرية واسعة
بوتين يدعو لعملة أفريقية مشتركة.. هل تتحرك القارة نحو استقلال اقتصادي أكبر؟
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج حتى 3 أمتار غدا.. وأمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين
حتى 12 يناير 2027.. «الوزراء» يمدد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة 3 أشهر إضافية
منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون
حبس الموظف المرموق المزيف بتهمة النصب على المواطنين بأبو النمرس
الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التدخل في شئونها
مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
الأحزاب العربية تلوح بالمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو
حريق واسع وسط إسرائيل.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التوقيت الشتوي 2026 على الأبواب وعقوبات رادعة لمخالفة مواعيد غلق المحال

التوقيت الشتوي 2026
التوقيت الشتوي 2026
محمد الشعراوي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من منتصف ليل الغد الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.

ويترتب على تطبيق التوقيت الشتوي تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فيما تلتزم الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المنشآت وفقا للقرارات المنظمة.

ماذا يحدث لمواعيد غلق المحال؟

يتزامن تطبيق المواعيد الشتوية مع الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال العامة التي تحددها الجهات المختصة، وتشمل المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش وغيرها من الأنشطة الخاضعة للقرار.

وتستهدف هذه المواعيد تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع نظام التوقيت الجديد، مع إلزام أصحاب المنشآت بالمواعيد المحددة وعدم تجاوزها.

 ما عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال؟

حدد قانون المحال العامة نظاما تدريجيا للتعامل مع المخالفات المتعلقة بمواعيد فتح وغلق المنشآت.

وفي حالة ضبط محل مخالف للمواعيد المقررة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى صاحب النشاط، مع منحه مهلة قدرها 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المحددة.

وإذا لم يلتزم صاحب المحل بتصحيح الوضع خلال المهلة المحددة واستمر في مخالفة مواعيد الغلق، يجوز غلق المحل لمدة شهر.

ولا يسمح بإعادة فتح المنشأة بعد ذلك إلا عقب الرجوع إلى مركز التراخيص المختص ومراجعة موقف المحل، تمهيدا للسماح بإعادة تشغيله وفقا للإجراءات المقررة.

متى يتم سحب ترخيص المحل؟

في حالة تكرار المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، يتم اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تصل إلى غلق المحل وسحب الترخيص.

وبذلك لا تقتصر الإجراءات على الإنذار في حالة تكرار المخالفة، وإنما تتدرج وفقا لمدى التزام صاحب النشاط بتصحيح الوضع والالتزام بالمواعيد القانونية.

التوقيت الشتوي 2026 التوقيت الشتوي مجلس الوزراء بدء تطبيق التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

اليابان

ألمانيا واليابان تعززان علاقاتهما الاقتصادية وسط تصاعد التوترات العالمية

عجز الميزان التجاري الأمريكي

عجز الميزان التجاري الأمريكي للسلع يتسع بشكل غير متوقع في أغسطس

بريطانيا

بريطانيا و3 دول أوروبية تبدأ مفاوضات لإطلاق آلية دفاع متعددة الأطراف بحلول 2027

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

المزيد