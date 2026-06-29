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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

٩ر٥٧ مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك بعض المحافظات في مزاد علني

٩ر٥٧ مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك بعض المحافظات في مزاد علني
٩ر٥٧ مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك بعض المحافظات في مزاد علني
أ ش أ

بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم ومطروح، 57 مليونا و922 ألفا و700 جنيه.

وقال مصدر جمركي - في تصريح اليوم - إنه تم بيع ٩ لوطات سيارات لجمارك الإسكندرية بمبلغ ٥ ملايين و٤٨ ألفا و٥٠٠ جنيه ، و١٤ لوط بضائع لجمارك الإسكندرية بمبلغ ٥٢ مليونا و٣٢٧ ألفا و١٠٠ جنيه ، و٦ لوطات بضائع لجمارك الدخيلة بمبلغ ٥٤٧ ألفا و١٠٠ جنيه، فيما بلغ عدد اللوطات المرفوضة ١٠٧ لوطات سيارات وبضائع .

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأوضحت أن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة برئاسة شعبان سعد مدير عام الإدارة أقامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الإثنين، لبيع 136 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك .

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