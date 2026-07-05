حماس: العدوان على موقع مطار القدس الدولي تصعيد خطير ضمن محاولات تهويد المدينة

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قيام سلطات الاحتلال الصهيوني، بمشاركة الإرهابي المجرم نتنياهو؛ بوضع حجر الأساس لما يسمى "مركز التراث" في موقع مطار القدس الدولي في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة؛ يشكّل تصعيداً خطيراً ضمن محاولات تهويد المدينة، عبر تحويل موقع المطار الفلسطيني التاريخي إلى مركز استيطاني بهدف فرض واقع تهويدي جديد على الأرض.

وقالت حماس في بيان لها : المصادقة على خطة لتسريع بناء الفنادق الاستيطانية في الضفة المحتلة، إلى جانب التقارير التي تكشف عن خطط صهيونية للسيطرة على أكثر من 140 موقعا أثريا في مدينة الخليل؛ تأتي في إطار التوسيع الإجرامي للمشاريع الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي والمعالم الفلسطينية، في تحدٍّ صارخ للقرارات الدولية التي تجرّم الاستيطان وتؤكّد عدم شرعيته.

وأكّدت حماس في بيانها على أن الخطوات الاستيطانية المتصاعدة التي تنفّذها حكومة الاحتلال الفاشي على الأرض الفلسطينية، لن تفلِح في تزييف الواقع، أو في سلخ هذه الأرض عن هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.

ودعت الحركة الفلسطينية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك العاجل لمواجهة مخططات الاحتلال الخبيثة، واتخاذ إجراءات جادة لحماية الأرض والمقدسات، ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.