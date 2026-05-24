الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شباب برشلونة يسجل الهدف الأول في مرمى ريال مدريد بنهائي كأس الأبطال

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

سجل فريق برشلونة الهدف الأول في مرمى ريال مدريد، في نهائي كأس الأبطال.

وسجل اللاعب رقم 6 هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة.

تشكيل برشلونة

أعلن بول بلانيس، مدرب فريق شباب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في نهائي كأس الأبطال.

ومن المقرر أن تلعب مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال، اليوم الأحد.

وشهد تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد تواجد المحترف المصري حمزة عبدالكريم أساسيًا لقيادة هجوم البارسا.

ويتواجد حمزة عبدالكريم مع برشلونة معارًا من الأهلي، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء للنادي الكتالوني.

ويشهد الموسم الجاري تألقًا كبيرًا لـ حمزة عبدالكريم مع البارسا، وقاد فريقه للتأهل لنهائي كأس الأبطال، بعد الفوز على لاس بالماس، وتسجيله هدفًا.

ويتطلع حمزة عبدالكريم للحصول على ثاني ألقابه مع برشلونة للشباب، بعدما كان قد توج رفقة الفريق بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

