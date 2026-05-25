محمد صلاح يرسل تيشرت يحمل توقيعه إلى الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أن آخر مباراة للاعب العالمي محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي كانت أمس، موضحا أن الجماهير كانت تبكي في المدرجات لرحيل صلاح.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن صلاح قضى ٩ سنوات كلها نجاحات مع ليفربول، منوها بأنه تشرف بإرسال صلاح تيشرت له منذ ٣ سنوات عليه توقيعه.

كما وجه أحمد موسي مقدم برنامج على مسؤوليتي رسالة إلى محمد صلاح بعد رحيله رسميا عن ليفربول.

وكتب موسي، من خلال حسابه الشخصي على موقع اكس: "سيظل محمد صلاح ابن مصر العالمي.

‏سيظل محمد صلاح الملك المصري.

‏سيظل محمد صلاح اعظم لاعب مصري وعربي وأفريقي.

‏سيظل محمد صلاح في قلب كل عشاق كرة القدم حول العالم.

‏محمد صلاح شكراااا على ما قدمته مع ليفربول.

‏ننتظرك لقيادة منتخب مصر في كأس العالم.

‏من اليوم نتوقف عن تشجيع ليفربول .

‏لك محبتنا ودعمنا يا مصري يا أصيل ..شكراا محمد ".