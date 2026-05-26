البطريرك الأنبا إبراهيم يفتتح المؤتمر الإيبارشي التكويني السابع لخدام التعليم المسيحي

ميرنا رزق

افتتح غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الإيبارشي التكويني السابع لخدام وخادمات التعليم المسيحي، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

تقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "دَعُوا الرُّوحَ يَمْلَأْكُمْ" (أف 5: 18)"، تزامنًا مع المشروع الرعوي للإيبارشيّة "الروح القدس وتجديد الكنيسة"، في الفترة من السادس والعشرين، وحتى التاسع والعشرين من مايو الجاري.

صلاة القداس الإلهي 

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للمؤتمر، بمشاركة القمص جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والأب عماد كميل، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، والأب دانيال حنا، والأب مينا زكي، مسؤولي مكتب التعليم المسيحي بالإسكندرية، وخدام وخادمات التعليم المسيحي، من مختلف كنائس الإيبارشيّة.

وقدم الأب البطريرك الذبيحة الإلهية من أجل كنائسنا، والقائمين على مسيرة التعليم المسيحي الأحياء منهم، ومن انتقل إلى المجد السمائي، ومن أجل شفاء القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية.

وفي كلمته، رحب غبطة البطريرك بجميع المسؤولين الجديد لمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، مشيرًا إلى أهمية مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي، واللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك إننا جميعًا خدام للتعليم المسيحي، وليس مؤسسين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن نقود الآخرين إلى لقاء شخص الرب يسوع المسيح.

وأضاف صاحب الغبطة: على الخادم والخادمة أن يقودوا مخدوميهم إلى الله، المعلم الأعظم، قائلًا: الخدمة هي دعوة إلى القداسة، مؤكدًا أهمية أن نكون أيضًا أمناء نحو الكنيسة، من خلال القدوة الحسنة، والإصغاء إلى كلمة الله في الكتاب المقدس.

كذلك، تأمل الأب البطريرك في محطات من رسالة القديس بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس (1 كو ٣: ١٠ - ٢٣)، داعيًا الجميع إلى قراءة الرسالة العامة التي أصدرها قداسة البابا لاون الرابع عشر بعنوان "Magnifica humanitas إنسانية رائعة"،  التي كرسها الحبر الأعظم للتأمل في العقيدة الاجتماعية للكنيسة في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين بعد المائة لصدور الرسالة العامة التاريخية "Rerum novarum الشؤون الحديثة" لقداسة البابا لاون الثالث عشر.

وفي الختام، أكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق للجميع أهمية أن تلاميذ، قبل أن نكون معلمين، مشددًا ضرورة أن نكون رجاء لمن حولنا، حاملين فرح الإنجيل للآخرين، لأن الكنيسة لا تحتاج إلى خدام كاملين، بل خدام ممتلئين من الروح القدس، متمنيًا للجميع مؤتمرًا مثمرًا.

ويحرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية على تنظيم المؤتمر الإيبارشي كل عام، بهدف تنمية الخدام روحيًا، وفكريًا، وتطوير أساليب الخدمة والتعليم داخل الكنيسة.

يساهم المؤتمر في توحيد الرؤية بين الخدام، وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في الخدمة، كما يأتي أيضًا لمناقشة تحديات الخدمة، وإعداد خدام قادرين على مواكبة احتياجات الأجيال الجديدة، بروح مسيحية واعية.

