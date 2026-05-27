الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا باخوم يلتقي خدام التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية

ميرنا رزق

التقى، مساء اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، خدام وخادمات التعليم المسيحي بالإيبارشية، على هامش انعقاد المؤتمر الإيبارشي التكويني السابع للتعليم المسيحي، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

تقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "دَعُوا الرُّوحَ يَمْلَأْكُمْ" (أف 5: 18)"، تزامنًا مع المشروع الرعوي للإيبارشيّة "الروح القدس وتجديد الكنيسة"، في الفترة من السادس والعشرين، وحتى التاسع والعشرين من مايو الجاري.

حضر اللقاء القمص جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والأب عماد كميل، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، والأب دانيال حنا، والأب مينا زكي، مسؤولي مكتب التعليم المسيحي بالإسكندرية، وخدام وخادمات التعليم المسيحي، من مختلف كنائس الإيبارشيّة.

بدأ اللقاء ببعض الترانيم الروحية، ثم ألقى الأب المطران محاضرة بعنوان "دعوا الروح يملأكم"، انطلاقًا من شعار المؤتمر، متناولًا علاقة خادم التعليم المسيحي بالروح القدس، مستهلًا كلمته بتوضيح مفهوم الخلاص، الذي هو الحصول على الحياة الأبدية.

الامتلاء من الروح القدس

وأشار صاحب النيافة أيضًا إلى معنى" الامتلاء من الروح القدس"، متسائلًا: ماذا يعني أن نكون ممتلئين بالروح؟، كما تحدث الأنبا باخوم عن كيفية الامتلاء من الروح (كيف يمكننا أن نمتلئ من الروح؟) من خلال الأمور التالية:

- الاعتراف بأننا ممتلئين بأشياء أخرى.
- طلب نعمة التحرر من الأمور التي تسيطر علينا.
- الطاعة إلى كلمة الله في الكتاب المقدس، والإفخارستيا.

تضمن اللقاء أيضًا التطرق إلى ثمار الامتلاء من الروح (ثمار الروح القدس: "وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، إِيمَانٌ،" (غل 5: 22).

وفي الختام، أكد نيافة الأنبا باخوم أن الامتلاء من الروح يقرر علاقاتنا، ويجعلنا نقدم الشكر الدائم لله، ونعيش فرحين، ومتواضعين، ونقر بخطايانا.

ويحرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية على تنظيم المؤتمر الإيبارشي كل عام، بهدف تنمية الخدام روحيًا، وفكريًا، وتطوير أساليب الخدمة والتعليم داخل الكنيسة.

يساهم المؤتمر في توحيد الرؤية بين الخدام، وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في الخدمة، كما يأتي أيضًا لمناقشة تحديات الخدمة، وإعداد خدام قادرين على مواكبة احتياجات الأجيال الجديدة، بروح مسيحية واعية.

الأنبا باخوم الكنيسة مكتب التعليم المسيحي الترانيم

