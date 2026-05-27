أجواء احتفالية مميزة بمركز شباب اليرموك بمدينة الحمام بـ عيد الأضحى | صور

شهد مركز شباب اليرموك بقرى البنجر بمدينة الحمام، إقبالاً كبيراً من الأطفال والأسر خلال فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وسط أجواء احتفالية مبهجة أدخلت الفرحة والسرور على المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

العديد من الانشطة

وتضمنت الفعاليات بمركز شباب اليرموك، تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية للأطفال والشباب، إلى جانب توزيع الهدايا، وسط حالة من السعادة والبهجة بين المترددين، في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية وتنموية.

كما حرصت مديرية الشباب والرياضة بمطروح على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لخروج الفعاليات بصورة منظمة وآمنة، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية وعوامل الأمن والسلامة، بما يضمن توفير أجواء مناسبة وممتعة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار توجيهات «جوهر نبيل» وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور «محمد سالمان الزملوط» محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتور «وليد عبد العزيز رفاعي» مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجاناً طوال أيام العيد، وتقديم الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية المختلفة تحت إشراف «فرج عبد الجليل» مدير إدارة شباب الحمام، و«أحمد براني السمالوسي» رئيس مجلس إدارة مركز شباب اليرموك، والدكتور «محمد خفاجة» نائب رئيس مجلس الإدارة، و«محمد عبد الحميد» عضو مجلس الإدارة، وجميع السادة أعضاء مجلس الإدارة.