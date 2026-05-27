سكر وضغط .. الصحة تحذر المواطنين من الإفراط في تناول الفتة والرقاق
بسبب مباراة مصر وروسيا.. مد تشغيل الخط الثالث للمترو ساعة إضافية غدًا الخميس
معجزة العيد.. قسم المخ والأعصاب بمستشفي كفر شكر ينقذ صغيرًا سقط من الطابق الخامس
10 آلاف أضحية في أول أيام العيد.. المجازر الحكومية تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين
جنوب إفريقيا ترفض مزاعم أمريكية حول «اضطهاد البيض» وتصفها بغير الموثقة
ثاني أيام العيد .. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات
497 مجزرًا حكوميًا .. أماكن مجازر ذ.. بح الأضاحي بالمجان في كل المحافظات
البث الإسرائيلية : الجيش لا يملك حلا لمسيرات حزب الله
زيلينسكي يوافق على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا
وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوص
هالاند يوجه رسالة مؤثرة إلى جوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي
إيران تؤكد قبضتها على مضيق هرمز: مرور 23 سفينة في يوم
محافظ الغربية يتابع ذبـ.ح الأضاحي بالمجازر الحكومية المجانية في أول أيام عيد الأضحى

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، انتظام أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تم فتحها بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن جميع المجازر الحكومية تعمل بكامل طاقتها وتحت إشراف بيطري متكامل، مع توفير الأطباء البيطريين وأطقم العمل اللازمة لضمان إجراء أعمال الذبح بصورة آمنة وصحية وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة، مشددًا على التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال فترة العيد.

وأشار محافظ الغربية إلى أن قرار فتح المجازر الحكومية مجانًا يأتي في إطار حرص الدولة على منع الذبح العشوائي بالشوارع، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف ميدانيًا على مدار اليوم للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

استقبال ذبائح عيد الأضحي 

كما أوضح المحافظ أن مجازر المحافظة استقبلت خلال الساعات الأولى من أول أيام العيد نحو ٥٥٠ ذبيحة من الأضاحي، وسط انتظام كامل في أعمال الكشف البيطري والإشراف على الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ الشكر للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنظيم العمل خلال أيام العيد، مشيدًا بجهودهم في ضمان تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وانتظام، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الغربية خلال عيد الأضحى المبارك.

توجيهات بيطري الغربية 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن جميع المجازر الحكومية بالمحافظة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى تواجد الأطباء البيطريين وأطقم العمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال الذبح والكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال أيام العيد.

