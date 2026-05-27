سكر وضغط .. الصحة تحذر المواطنين من الإفراط في تناول الفتة والرقاق

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن من أهم العادات الغذائية للمواطنين المصريين في عيد الأضحي تناول وجبات الفتة والرقاق.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن الفتة والرقاق من أشهر أكلات العيد ، لكن الإفراط في تناولهم ممكن يرفع نسبة السكر وضغط الدم بسبب احتوائهم على كميات كبيرة من النشويات والدهون.



وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الإستمتاع بأكلات العيد ،لكن باعتدال ، وبشكل متوازن لكي نحافظ على الصحة العامة.

الصحة: فرق الرعاية الحرجة تتابع 23 مستشفى و3 مراكز عمليات في 7 محافظات لتنفيذ خطة تأمين عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الفرق الطبية والإدارية والفنية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة قامت بزيارات ميدانية على 23 مستشفى في 7 محافظات، بالإضافة إلى 3 مراكز عمليات وطوارئ، وذلك للمتابعة الدقيقة لتنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الفرق تعمل بالتنسيق الكامل مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، حيث تقوم بالتحقق من جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم ومخازن الأزمات، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام سير العمل، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ خلال أيام العيد.

ونوه الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون العلاجية بأهمية الاستعداد التام والتنفيذ الدقيق لخطة التأمين الطبي، مع تعزيز سرعة الاستجابة في الأقسام الحرجة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة في جميع المحافظات.