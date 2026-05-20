الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة بعد الأضحية مباشرة

أسماء عبد الحفيظ

تُعد من أكثر الأطعمة التي يحرص كثيرون على تناولها خلال ، خاصة بعد ذبح الأضحية مباشرة، نظرًا لمذاقها المميز وارتباطها بعادات العيد في أغلب البيوت المصرية والعربية.

ويؤكد الدكتور أحمد خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة ل صديالبلد، أن الكبدة من الأغذية الغنية بالعناصر المهمة للجسم، لكنها تحتاج إلى تناول معتدل وطهي صحي للحصول على فوائدها وتجنب أضرار الإفراط فيها.

مصدر قوي للحديد

تحتوي الكبدة على نسبة مرتفعة من الحديد، وهو عنصر أساسي لتكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

لذلك تساعد الكبدة في تقليل خطر الإصابة بالأنيميا، خاصة لدى النساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف الحديد.

تمنح الجسم طاقة ونشاطًا

بفضل احتوائها على فيتامينات ب المركبة، خاصة فيتامين B12، تساعد الكبدة على تحسين مستويات الطاقة وتقليل الشعور بالإرهاق والتعب.

كما تدعم وظائف الأعصاب والتركيز.

غنية بالبروتين عالي الجودة

الكبدة تحتوي على بروتينات مهمة لبناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم صحة الجسم بشكل عام، لذلك يفضلها الرياضيون وكثير من الأشخاص بعد فترات الإجهاد.

تدعم صحة المناعة

تحتوي الكبدة على نسب جيدة من الزنك والسيلينيوم وفيتامين A، وهي عناصر تساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

مفيدة لصحة العين

فيتامين A الموجود بكثرة في الكبدة يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة النظر، خاصة مع التقدم في العمر.

تساعد على الشعور بالشبع

البروتين والدهون الصحية الموجودة بالكبدة يمنحان إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما قد يساعد على تقليل تناول الوجبات السريعة والحلويات خلال العيد.

لكن احذر الإفراط

رغم فوائدها، يحذر الأطباء من الإفراط في تناول الكبدة، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من الكوليسترول وفيتامين A، وقد يسبب تناولها بكميات كبيرة مشكلات لبعض الأشخاص.

وينصح مرضى القلب والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم بتناولها باعتدال.

هل تناولها بعد الذبح مباشرة آمن؟

يشير متخصصون إلى أن تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة يتطلب التأكد من سلامة الأضحية ونظافة الذبح والحفظ الجيد.

كما يُفضل طهيها جيدًا للتقليل من خطر انتقال أي ميكروبات أو طفيليات محتملة.

أفضل طرق طهي الكبدة

  • الكبدة الإسكندراني
  • الكبدة المشوية
  • الكبدة بالبصل والفلفل
  • الساندوتشات السريعة
  • الكبدة مع الطحينة

ويُنصح بتقليل الدهون والزيوت المستخدمة أثناء الطهي للحصول على وجبة صحية أكثر.

