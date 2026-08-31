من حفلات عمرو دياب إلى أمين مخازن.. ويتر يكشف قصة علاقته بالفن وسبب ابتعاده عن التمثيل

روى طه ناير، أحد العاملين في مجال خدمة الحفلات، تفاصيل رحلته المهنية وعلاقته بالفن، موضحًا أنه كان يحلم بالعمل في مجال الغناء والتمثيل، وسبق له المشاركة في عروض مسرحية، قبل أن تدفعه ظروف الحياة والمسؤوليات الأسرية إلى البحث عن مصدر دخل أكثر استقرارًا.

حفلات الفنان عمرو دياب

وقال طه، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه شارك خلال فصل الصيف في عدد من حفلات الفنان عمرو دياب، وكان يتم وضعه في منطقة الـVIP، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة لطريقته في التعامل مع الضيوف.

إشادة من إدارة الفندق

وأوضح أنه يحرص دائمًا على التعامل مع الجمهور والضيوف بصورة ودودة، قائلًا إنه يتعامل معهم بحب وابتسامة ويحرص على خلق أجواء جيدة خلال الحفلات، مؤكدًا أن هذه الطريقة كانت محل إشادة من إدارة الفندق.

وأشار إلى أن الفن كان جزءًا أساسيًا من اهتماماته، خاصة الغناء والتمثيل، لكنه بعد الزواج وتحمل مسؤوليات الحياة اضطر إلى الابتعاد لفترة عن هذا المجال، والبحث عن عمل يوفر له دخلًا ثابتًا.

وأضاف أنه عمل لفترة طويلة أمينًا للمخازن، وتدرج في وظيفته، قبل أن يقرر العودة مرة أخرى إلى المجال الفني الذي ظل يحبه ويتمناه.

فعاليات وحفلات يحييها كبار نجوم الغناء

وأكد أن عمله الحالي في الحفلات وفر له فرصة للبقاء قريبًا من أجواء الفن، خاصة مع مشاركته في فعاليات وحفلات يحييها كبار نجوم الغناء.