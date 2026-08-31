قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ إيرانية على سفن أمريكية بمضيق هرمز وانفجارات في الأردن
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة
النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة
عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام
التليفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك بالقرب من مضيق هرمز
فضل صيام يوم الاثنين.. لماذا كان النبي يحرص على صيامه؟
إذا كنت تصلي قيام الليل قبل الساعة 12 ليلا.. انتبه لـ9 حقائق
تحقيق مكاسب شخصية.. الدخلية تنفي تعرض سيدة لسوء معاملة داخل مركز إصلاح وتأهيل
استنفار إسرائيلي تحسبا لمواجهة بحرية مع تركيا في شرق المتوسط
الكشف عن رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا.. بهذا السعر
خلال 11 شهرا.. خبيرة مصرفية: 71% من الإيرادات العامة ذهبت لخدمة الدين
خلافات بين فتيات تنتهي بالتشهير والسب.. القبض على أبطال الفيديو المثير في الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من حفلات عمرو دياب إلى أمين مخازن.. ويتر يكشف قصة علاقته بالفن وسبب ابتعاده عن التمثيل

طه ناير
طه ناير
محمد البدوي

روى طه ناير، أحد العاملين في مجال خدمة الحفلات، تفاصيل رحلته المهنية وعلاقته بالفن، موضحًا أنه كان يحلم بالعمل في مجال الغناء والتمثيل، وسبق له المشاركة في عروض مسرحية، قبل أن تدفعه ظروف الحياة والمسؤوليات الأسرية إلى البحث عن مصدر دخل أكثر استقرارًا.

حفلات الفنان عمرو دياب

وقال طه، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه شارك خلال فصل الصيف في عدد من حفلات الفنان عمرو دياب، وكان يتم وضعه في منطقة الـVIP، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة لطريقته في التعامل مع الضيوف.

إشادة من إدارة الفندق

وأوضح أنه يحرص دائمًا على التعامل مع الجمهور والضيوف بصورة ودودة، قائلًا إنه يتعامل معهم بحب وابتسامة ويحرص على خلق أجواء جيدة خلال الحفلات، مؤكدًا أن هذه الطريقة كانت محل إشادة من إدارة الفندق.

وأشار إلى أن الفن كان جزءًا أساسيًا من اهتماماته، خاصة الغناء والتمثيل، لكنه بعد الزواج وتحمل مسؤوليات الحياة اضطر إلى الابتعاد لفترة عن هذا المجال، والبحث عن عمل يوفر له دخلًا ثابتًا.

وأضاف أنه عمل لفترة طويلة أمينًا للمخازن، وتدرج في وظيفته، قبل أن يقرر العودة مرة أخرى إلى المجال الفني الذي ظل يحبه ويتمناه.

فعاليات وحفلات يحييها كبار نجوم الغناء

وأكد أن عمله الحالي في الحفلات وفر له فرصة للبقاء قريبًا من أجواء الفن، خاصة مع مشاركته في فعاليات وحفلات يحييها كبار نجوم الغناء.

طه ناير خدمة الحفلات تفاصيل نهال طايل حفلات الفنان عمرو دياب عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية اللبنانية

الرئيس عون يثمن دعم أمير قطر للبنان وجيشه

وزير الحرب بيت هيجسيث

«واشنطن بوست»: قادة عسكريون أمريكيون يحذرون هيجسيث من استنزاف الحرب مع إيران

كارولين ليفيت

«بلومبرج»: رحيل كارولين ليفيت فاجأ مسؤولين داخل إدارة ترامب

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد