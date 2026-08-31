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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فان لويال لتامر عاشور.. مريم تكشف رد فعل الجمهور بعد انتشار فيديو الويتر

تفاعل الويتر طه ناير
تفاعل الويتر طه ناير
محمد البدوي

روت مريم، صاحبة الفيديو الذي وثق تفاعل الويتر طه ناير مع إحدى أغاني الفنان تامر عاشور خلال حفل غنائي، تفاصيل ردود فعل الجمهور بعد انتشار المقطع وتحوله إلى «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

محتوى وثقته خلال الحفل

وقالت مريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها فوجئت في صباح اليوم التالي بنسب المشاهدة والتفاعل الكبيرة التي حققها الفيديو، بعدما كانت قد نشرته بشكل عادي ضمن محتوى وثقته خلال الحفل.

أغاني تامر عاشور

وأوضحت أن معظم التعليقات التي قرأتها كانت إيجابية، وتركزت على إعجاب المتابعين بطريقة تفاعل طه ناير مع أغاني تامر عاشور، رغم أنه كان يؤدي عمله خلال الحفل.

وأشارت إلى أن عددًا من المتابعين طالبوا الفنان تامر عاشور بمنح الويتر دخولًا مجانيًا إلى حفلاته المقبلة، بعدما أصبح واضحًا للجمهور مدى حبه لأغانيه.

إعجاب قطاع كبير من الجمهور

وأضافت أن المتابعين اعتبروا طه ناير «فان لويال» لتامر عاشور، خاصة أن تفاعله مع الأغنية جاء بصورة عفوية رغم وجوده في مكان العمل، وهو ما جعل المشهد يحظى بتعاطف وإعجاب قطاع كبير من الجمهور.

وأكدت مريم أنها لم تتوقع أن تتحول اللقطة البسيطة التي صورتها خلال الحفل إلى مادة متداولة على نطاق واسع، أو أن تحظى بهذا القدر من التفاعل.

وأوضحت أن طبيعة التعليقات تغيرت بالنسبة لها عندما اكتشفت أن انتشار الفيديو لم يكن مجرد حالة من التفاعل الإيجابي، وإنما ترتب عليه، بحسب ما علمت، أزمة للعامل الذي ظهر في المقطع.

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