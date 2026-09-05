كريستيانو رونالدو وميسي على موعد مع الظهور في مباراة اعتزال كارلوس تيفيز

كشف الصحفى الأرجنتيني الكبير جارسيا غروفا عن توجيه دعوة إلى الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للمشاركة في مباراة اعتزال النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز.

كريستيانو رونالدو

ومن المقرر أن تُقام مباراة اعتزال تيفيز خلال شهر ديسمبر المقبل، على ملعب «لا بومبونيرا» معقل نادي بوكا جونيورز في الأرجنتين، في احتفالية مرتقبة لتكريم أحد أبرز نجوم الكرة الأرجنتينية خلال السنوات الماضية.

وبحسب ما ذكره غروفا، فإن المنظمين يعتزمون دعوة رونالدو وميسي للمشاركة في المباراة، وهو ما قد يمنح اللقاء طابعًا استثنائيًا، حال موافقة النجمين على الحضور والمشاركة.

ويُعد تيفيز من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الأرجنتينية، بعدما خاض مسيرة حافلة مع العديد من الأندية الكبرى، كما ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني وحقق العديد من الألقاب خلال مسيرته.

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ومن المنتظر أن تحظى مباراة اعتزال تيفيز باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع إمكانية مشاركة عدد من نجوم الكرة الذين عاصروا النجم الأرجنتيني خلال مسيرته، إلى جانب الدعوة المنتظرة لرونالدو وميسي.