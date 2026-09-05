جوجل تطلق تحديثاً طارئاً لمتصفح Chrome لسد ثغرة أمنية مستغلة في هجمات نشطة

أصدرت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية تحديثات أمنية طارئة لمتصفح "كروم" (Google Chrome) لسد 12 ثغرة أمنية، من بينها ثغرة شديدة الخطورة من نوع "يوم الصفر" (Zero-Day) يتم استغلالها بنشاط من قبل قراصنة الإنترنت لاختراق أجهزة المستخدمين، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Hacker News المتخصص في الأمن السيبراني.

تفاصيل ثغرة محرك V8 وتصنيف خطورتها

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب رافي لاكشمانان، أن الثغرة المستغلة جرى تتبعها تحت الرمز "CVE-2026-85046" وحصلت على تصنيف خطورة مرتفع بلغ 8.8 على مقياس "CVSS".

وتكمن المشكلة في خلل برمجي من نوع "الخلط بين الأنواع" (Type confusion) داخل محرك "V8"، وهو المحرك المسؤول عن معالجة أكواد الجافا سكريبت (JavaScript) و"WebAssembly" في المتصفح، مما يتيح للمهاجمين تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية والسيطرة على النظام بمجرد استدراج الضحية لزيارة صفحة ويب مصممة بخبث.

مكافأة الباحث وسجل ثغرات يوم الصفر لعام 2026

أشار المصدر إلى أن الفضل في اكتشاف الثغرة والإبلاغ عنها يعود إلى الباحث الأمني سلفاتوري جوليشيا (المعروف باسم Serotav) في 4 أغسطس الماضي، وحصل على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار ضمن برنامج مكافآت الثغرات لشركة جوجل.

وأكدت جوجل وجود استغلال فعلي للثغرة في هجمات حقيقية دون الكشف عن تفاصيل الهجمات لمنح المستخدمين فرصة التحديث؛ وتعد هذه الثغرة السادسة من نوع "يوم الصفر" التي تضطر جوجل لإصلاحها بعد استغلالها فعلياً في متصفح كروم منذ بداية عام 2026.

إرشادات التحديث الفوري والإصدارات الآمنة

اوضح تقرير موقع The Hacker News أن الإصدارات الآمنة التي تعالج الخلل تحمل الرقم "152.0.7977.82/.83" لأنظمة تشغيل ويندوز وماك، والرقم "152.0.7977.82" لنظام لينكس.

وتتم عملية التحديث اليدوي عبر فتح قائمة الإعدادات والنقر على "المزيد" ثم "مساعدة" واختيار "حول Google Chrome" ثم النقر على زر "إعادة التشغيل"، مع توجيه النصيحة لمستخدمي المتصفحات المبنية على نواة كروميوم مثل Microsoft Edge وBrave وOpera وVivaldi بتثبيت التصحيحات فور توفرها.

تحذير وكالة الأمن السيبراني الأمريكية CISA

ذكرت المصادر أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) أدرجت الثغرة رسمياً في كتالوج الثغرات المستغلة المعروفة (KEV)، وألزمت كافة الوكالات والجهات الفيدرالية بتثبيت التحديث الأمني في موعد أقصاه 18 سبتمبر 2026 لحماية شبكاتها من الاختراقات السيبرانية المحتملة.