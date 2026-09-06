تموين بني سويف يحرر 383 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية خلال حملات مشتركة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التي تمت خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 ،عن تحرير 383 محضرًا، تضمنت 173 مخالفة للمخابز البلدية، و 54 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 39 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و3 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 74 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و29 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.