قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أخطر 100 نوع عالميا.. هل طائر المينا الهندي ينقل الأمراض والفيروس؟
تأجيل محاكمة 58 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية لـ 2 نوفمبر
تأجيل محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان لـ 1 نوفمبر
خدم بالجيش الإسرائيلي وزار إيران.. اعتقال مؤرخ روسي بتهمة التجسس لصالح طهران
رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يحرر 383 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية خلال حملات مشتركة

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التي تمت خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 ،عن تحرير 383 محضرًا، تضمنت 173 مخالفة للمخابز البلدية، و 54 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 39 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و3 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 74 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و29 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

بني سويف تموين بني سويف اسواق بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

ترشيحاتنا

نوم الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

غلبه النوم خلال مداخلة مع ميدو.. لقطة طريفة لـ أحمد أحمد تشعل السوشيال ميديا

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون يتعادل مع مانشستر يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز

زد

تشكيل زد لمواجهة تيليكوم الجيبوتي في الكونفدرالية

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد