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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يحرر 128 مخالفة تموينية خلال «حملة اليوم الواحد»

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف من تحرير 128 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة رقابية موسعة تحت اسم «حملة اليوم الواحد»، استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية بدائرة المحافظة.

 وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، ومتابعة جودة الخبز المدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ووفقًا لتوجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتصدي لكافة صور المخالفات.

وأوضح محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن حملة «اليوم الواحد» تم تنفيذها للمرور على المخابز البلدية بمختلف أنحاء المحافظة، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، فضلًا عن التأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد التموينية المنظمة للعمل بالمخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 تقريرًا لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و33 تقريرًا لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و20 تقريرًا لعدم نظافة أدوات العجن بالمخبز، و19 تقريرًا لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، إلى جانب تحرير 9 تقارير بشأن التصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي كمية بلغت 274 شيكارة زنة 50 كجم للشيكارة.

كما تضمنت المخالفات التي تم تحريرها 6 تقارير لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، و20 تقريرًا لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و5 تقارير لعدم وجود ميزان بالمخبز، بالإضافة إلى تقرير واحد لعدم مزاولة النشاط دون عذر.

وأكد محمد عبد الرحمن استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبما يتوافق مع توجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من إنتاج خبز مدعم مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.عرض أقل

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