عبد المنعم السيد: احتياطي مصر يسجل قمة تاريخية.. واستعدادات لتوسيع مشروعات حياة كريمة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الدولة على مواجهة الضغوط المالية والخارجية.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “dmc”، أن الزيادة الكبيرة في الاحتياطي، والتي تقدر بنحو 21 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة، تعزز ثقة المستثمرين وتدعم قدرة البنك المركزي على الوفاء بالالتزامات الخارجية وخدمة الدين، فضلًا عن الحد من مخاطر اضطرابات سوق الصرف.

تطورات أسعار الصرف

وتابع أن الاحتياطي الحالي يوفر تغطية لأكثر من 8 أشهر من الاحتياجات الاستيرادية، بما يمنح السياسة النقدية مساحة أكبر للتعامل مع تطورات أسعار الصرف والفائدة، ويدعم مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي.