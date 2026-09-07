بدر عبد العاطي: نهر النيل شريان الحياة وركيزة أساسية لأمن مصر والسودان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن نهر النيل هو شريان الحياة وركيزة أساسية لأمن مصر والسودان، مشددًا على أهمية الحفاظ على النهر باعتباره موردًا حيويًا للشعبين.

وأوضح بدر عبد العاطي أن قضية مياه النيل ترتبط بشكل مباشر بالأمن والاستقرار، وهو ما يستدعي التعامل معها بما يراعي مصالح دول وشعوب حوض النيل ويحافظ على الحقوق المائية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التعاون والتنسيق بشأن قضايا المياه، والعمل من خلال الحوار والتفاهم بما يضمن الحفاظ على نهر النيل وتعزيز الاستقرار في المنطقة.