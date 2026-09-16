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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يشارك في الحوار المجتمعي لدراسة تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي لميناء دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شارك  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، في الحوار المجتمعي الخاص بدراسة تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي لميناء دمياط وتنافسيته في منظومة الموانئ المصرية والإقليمية، والذي عُقد بهيئة ميناء دمياط، وذلك بحضور اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، واللواء أركان حرب دكتور رفيق جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات ، والمهندسة منى قطب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمشروعات النقل،  وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتستهدف الدراسة تقييم الأداء الحالي لميناء دمياط، وتحليل قدراته التشغيلية واللوجستية، وقياس تنافسيته مقارنة بالموانئ المصرية والإقليمية، فضلًا عن تحديد الفرص والتحديات والمشكلات والمعوقات التي تواجهه، واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وصولًا إلى وضع رؤية واضحة لمستقبل الميناء، بما يدعم تطويره ورفع كفاءته وتعزيز قدرته التنافسية، مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري ورؤية مصر 2030.

وتناول الحوار عددًا من المحاور الرئيسية للدراسة، من بينها تقييم الوضع الراهن للميناء ودراسة حصته السوقية، وتقييم البنية التحتية والفوقية، وتحليل الخدمات والعمليات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب دراسة الإطار المؤسسي والتنظيمي، والتقييم المالي والاقتصادي لأداء الميناء والشركات العاملة به، فضلًا عن تقييم أداء شركة دمياط لتداول الحاويات، ودراسة الأثر البيئي ومتطلبات الاستدامة.

وفي كلمته، أكد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن ميناء دمياط، بما يتمتع به من موقع استراتيجي متميز على البحر المتوسط، يمثل أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وداعمًا رئيسيًا لمنظومة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تطوير الميناء ورفع كفاءته وتعزيز قدرته التنافسية يمثل أولوية مهمة، لما لذلك من انعكاسات على دعم الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أهمية الدراسة تتمثل في تقييم الوضع الحالي للميناء، وتحديد إمكاناته والتحديات التي تواجهه، وصولًا إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ من شأنها تعزيز تنافسيته وتعظيم عوائده الاقتصادية والتنموية، مع الحفاظ على البعد البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم دوره ومكانته على المستويين المصري والإقليمي.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الدراسة تستهدف تعظيم دور ميناء دمياط في منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتحديد العوامل والمقومات التي تميزه، مؤكدًا أن تطوير الموانئ لم يعد قاصرًا على عمليات تداول وتبادل البضائع، وإنما أصبح يرتبط بكفاءة التشغيل، وجودة الخدمات، وتطوير البنية التحتية والفوقية، والالتزام بمعايير السلامة، إلى جانب مراعاة البعد البيئي والحفاظ على البيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

هذا وتسلم  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، درع هيئة ميناء دمياط، تقديرًا لدعمه جهود تطوير الميناء وتعزيز دوره.

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