بالورود والهدايا.. المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة تستقبل طلابها في أول أسبوع للدراسة

استقبلت المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة، اليوم، طلابها بجميع الصفوف بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ، ومعلميها على مدار الأسبوع الأول للعام الدراسي ، فيوميا يتم استقبالهم بشكل مختلف .

وسط أجواء من البهجة والفرحة، في تقليد اعتادت المدرسة على تنظيمه مع بداية كل عام دراسي، بهدف منح الطلاب بداية إيجابية ومميزة وتشجيعهم على الإقبال على المدرسة بحماس.

وكانت الدكتورة ولاء الدري مدير المدرسة اليابانية المصرية بدمياط الجديده، في مقدمة مستقبلي الطلاب أمام بوابة المدرسة، حيث حرصت على الترحيب بهم وتقديم التحية والهدايا والورود، بمشاركة عدد من أفراد هيئة التدريس من اليابان، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وكذلك بحضور الأستاذ إبراهيم بدر وكيل المدرسه.والاستاذة سلوى محمد نافع وكيلة اداري المدرسه.

واستقبلت المدرسة طلاب مختلف الصفوف بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفقًا للجدول المحدد، وسط أجواء اتسمت بالفرحة والحماس، خاصة مع حرص إدارة المدرسة على أن تكون اللحظات الأولى للطلاب داخل المدرسة مرتبطة بالترحيب والاهتمام والشعور بأن المدرسة بيتهم الثاني.

كما حرصت إدارة المدرسة على تزيين أجواء الاستقبال بعبارات ترحيبية تحمل رسائل إيجابية للطلاب، من بينها: “ صباحكم فرحه وبدايه جديده " في رسالة تؤكد أن المدرسة هي مكانهم الجديد الذي سيكبرون ويتعلمون فيه يومًا بعد يوم.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار فلسفة المدارس المصرية اليابانية التي لا تركز فقط على التحصيل الأكاديمي، وإنما تهتم ببناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، من خلال تطبيق أنشطة التوكاستو (Tokkatsu)، وهي منظومة الأنشطة الخاصة التي تهدف إلى تنمية روح التعاون والانضباط وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي واحترام الآخرين.