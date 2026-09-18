رئيس كوريا الجنوبية : سول تدرس الاضطلاع بدور أكبر في حماية ​الملاحة البحرية بدون نشر أصولا عسكرية

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج إن سول تدرس حاليا إمكانية الاضطلاع بدور أكبر في حماية الملاحة البحرية بالمنطقة ولكن بدون نشر أصولا عسكرية في الشرق الأوسط بطريقة قد تجر بلاده إلى الصراع.
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن كوريا الجنوبية تبقي على وجود بحري قبالة سواحل الصومال في إطار مهمة لمكافحة القرصنة.
كما رفض الرئيس الكوري الجنوبي دعوات نظيره الأمريكي دونالد ترامب للقيام بدور عسكري أكثر نشاطا من أجل دعم واشنطن في الحرب ضد إيران.
وقال لي في مؤتمر صحفي "لن يكون هناك نشر عسكري من شأنه أن يورطنا في الحرب أو يجرنا إليها. أستطيع أن أؤكد لكم ذلك بوضوح تام... لن ننشر أصولا عسكرية بأي شكل من الأشكال لهذا الغرض" ورغم ذلك فإنه من الواضح أيضا أن علينا القيام بالحد الأدنى كما تفعل الدول الأخرى لحماية سفننا التجارية وشحنات النفط الخام، وكذلك سلامة شعبنا".
وانتقد ترامب سول لما وصفه بالدعم غير الكافي للحرب ضد إيران، وقلص حجم التدريبات العسكرية المشتركة الكبرى بين جيشي البلدين هذا الصيف، وهي خطوة أثارت قلق كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة.