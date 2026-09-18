رئيس كوريا الجنوبية : سول تدرس الاضطلاع بدور أكبر في حماية ​الملاحة البحرية بدون نشر أصولا عسكرية

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج إن سول تدرس حاليا إمكانية الاضطلاع بدور أكبر في حماية ​الملاحة البحرية بالمنطقة ولكن بدون نشر أصولا عسكرية في الشرق الأوسط بطريقة ‌قد تجر بلاده إلى الصراع.



وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن كوريا الجنوبية تبقي على ​وجود بحري قبالة سواحل الصومال في إطار ⁠مهمة لمكافحة القرصنة.

كما رفض الرئيس الكوري الجنوبي دعوات نظيره الأمريكي ​دونالد ترامب للقيام بدور عسكري أكثر نشاطا من ​أجل دعم واشنطن في الحرب ضد إيران.



وقال لي في مؤتمر صحفي "لن يكون هناك نشر عسكري من شأنه أن ​يورطنا في الحرب أو يجرنا إليها. أستطيع ​أن أؤكد لكم ذلك بوضوح تام... لن ننشر أصولا ‌عسكرية ⁠بأي شكل من الأشكال لهذا الغرض" ورغم ذلك فإنه من الواضح أيضا أن علينا القيام بالحد الأدنى كما تفعل الدول الأخرى لحماية سفننا التجارية وشحنات ​النفط الخام، ​وكذلك سلامة ⁠شعبنا".



وانتقد ترامب سول لما وصفه بالدعم غير الكافي للحرب ضد إيران، ⁠وقلص ​حجم التدريبات العسكرية المشتركة الكبرى ​بين جيشي البلدين هذا الصيف، وهي خطوة أثارت قلق كوريا ​الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة.