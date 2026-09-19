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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خليفة معلول لم يظهر بعد .. الظهير الأيسر صداع مستمر في الأهلي

علي معلول
علي معلول
عمرو مصطفى

يواصل مركز الظهير الأيسر إثارة الجدل داخل النادي الأهلي، في ظل عدم ظهور البديل الذي يستطيع حتى الآن سد الفراغ الذي تركه التونسي علي معلول، أحد أبرز اللاعبين الذين شغلوا هذا المركز في تاريخ القلعة الحمراء.

صداع الجبهة اليسري في الأهلي 

ولم يكن رحيل معلول عن الأهلي مجرد غياب لاعب عن التشكيل الأساسي، بل ترك فراغًا واضحًا على المستويين الفني والهجومي، خاصة أن الظهير التونسي امتلك أرقامًا استثنائية خلال سنواته مع الفريق، بعدما سجل 53 هدفًا وصنع 86 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أهم مصادر الخطورة وصناعة الأهداف.

وبعد انتقاله إلى الصفاقسي، واصل معلول تقديم أرقام جيدة، حيث خاض 32 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي كان يقدمه اللاعب، سواء من خلال الاختراقات والعرضيات أو الكرات الثابتة وصناعة الفرص.

وفي الأهلي، حاول أكثر من لاعب تعويض غيابه، حيث شارك يحيى عطية الله في 29 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 3 أهداف، بينما خاض محمد شكري 14 مباراة دون تسجيل أو صناعة، في الوقت الذي شارك فيه يوسف بلعمري خلال 12 مباراة دون أن يسجل أو يصنع أهدافًا.

ولم تقتصر محاولات الأهلي على هذه الأسماء، إذ لجأ الجهاز الفني في فترات مختلفة إلى حلول بديلة، أبرزها توظيف كوكا وكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر، بحثًا عن الاستقرار في هذا المركز.

وتكشف هذه الأرقام أن الأزمة لا تتعلق بمجرد وجود لاعب يشغل مركز الظهير الأيسر، وإنما بغياب لاعب قادر على تقديم الإضافة الهجومية والاستمرارية التي اعتاد عليها الأهلي مع معلول.

ويبقى السؤال المطروح داخل القلعة الحمراء: هل ينجح أحد العناصر الحالية في فرض نفسه كحل أساسي للمركز، أم يضطر الأهلي إلى البحث عن ظهير أيسر جديد خلال الفترة المقبلة لإنهاء الصداع المزمن؟

الأهلي علي معلول فريق الأهلي توفيق محمد الحسين عموتة

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