قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
لامين يامال: أشاهد مباريات ريال مدريد وأتمنى دائما خسارتهم
بمشاركة مرموش.. أستون فيلا يهزم توتنهام 3-2 في الدوري الانجليزي
تبدأ من 20 جنيها.. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
بعد مفاوضات مثيرة.. تعرف على عوائد الزمالك من وراء رحيل بيزيرا
الخريف يقترب.. تقلبات جوية وأمطار مع تغيرات في حركة الرياح بمصر
جماهير طرابزون سبور تتوافد إلى شوارع المدينة قبل قمة جالاتا سراي | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستفسر عن المشاركة في كأس السوبر المصري بالكارت الذهبي| خاص

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري
حسن العمدة

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري عن تلقي الاتحاد استفسارًا من النادي الأهلي بشأن إمكانية مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الأهلي استفسر عن إمكانية المشاركة في البطولة من خلال الحصول على «الكارت الذهبي»، بدلًا من نادي زد، وصيف بطولة كأس مصر، على أن يتم تعديل نظام المسابقة وإجراء قرعة بين الأندية المشاركة، بدلًا من النظام المعمول به سابقًا.

وكان نظام البطولة ينص على مواجهة بطل الدوري لبطل كأس الرابطة، فيما يلتقي بطل كأس مصر مع الفريق المتأهل عن طريق «الكارت الذهبي».

وينتظر أن يحسم اتحاد الكرة موقفه من الطلب المقدم من الأهلي، إلى جانب تحديد الشكل النهائي لنظام بطولة كأس السوبر المصري ومواعيد مبارياتها.

اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة كأس السوبر المصري النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

نائب يطالب ببناء ثقافة رقمية تمكن الأطفال من استخدامها بصورة آمنة

مجلس النواب

برلمانية: إجراءات الأعلى للإعلام تحمي المواطنين وتصون خصوصيتهم

محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وفاة والدة محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد