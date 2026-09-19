الأهلي يستفسر عن المشاركة في كأس السوبر المصري بالكارت الذهبي| خاص

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري عن تلقي الاتحاد استفسارًا من النادي الأهلي بشأن إمكانية مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الأهلي استفسر عن إمكانية المشاركة في البطولة من خلال الحصول على «الكارت الذهبي»، بدلًا من نادي زد، وصيف بطولة كأس مصر، على أن يتم تعديل نظام المسابقة وإجراء قرعة بين الأندية المشاركة، بدلًا من النظام المعمول به سابقًا.

وكان نظام البطولة ينص على مواجهة بطل الدوري لبطل كأس الرابطة، فيما يلتقي بطل كأس مصر مع الفريق المتأهل عن طريق «الكارت الذهبي».

وينتظر أن يحسم اتحاد الكرة موقفه من الطلب المقدم من الأهلي، إلى جانب تحديد الشكل النهائي لنظام بطولة كأس السوبر المصري ومواعيد مبارياتها.