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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحيرة تحتفل بعيدها القومي.. جاكلين عازر: هذه أبرز المشروعات الخدمية والتنموية

العيد القومي
العيد القومي
محمود زيدان

تحتفل محافظة البحيرة بعيدها القومي في التاسع عشر من كل عام، والذي يخلد انتصار أهالي مدينة رشيد الباسلة على الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام 1807.

وتشهد المحافظة افتتاح مشروعات تنموية وخدمية قريبًا، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي، منها مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع تطوير رشيد.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل عدد من المشروعات التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت أن أعمال التطوير تشمل مدينة رشيد، وقطاع مياه الشرب، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير المناطق غير المستغلة وتحويلها إلى مساحات خضراء بمشاركة المواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة أن تطوير كورنيش رشيد يستهدف إتاحة المناطق المطلة على المسطحات المائية بالكامل أمام المواطنين، بما يسمح لهم بالاستفادة من هذه المناطق وممارسة الأنشطة المختلفة، مع إزالة أي عوائق قد تحجب الرؤية أو تحول دون وصول المواطنين إلى هذه المساحات.

وأوضحت أن احتفالات العيد القومي للمحافظة تنطلق من مدينة رشيد، التي تمثل رمزًا تاريخيًا للمحافظة، وتتضمن عددًا من الفعاليات والمشروعات، من بينها تنظيم ماراثون على كورنيش رشيد للمرة الأولى، بالتزامن مع تفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

مشروع تطوير رشيد 

وأشارت جاكلين عازر إلى أن مشروع تطوير مدينة رشيد يهتم بصورة أساسية بالحفاظ على القلب التاريخي والأثري للمدينة، بما يضمن الحفاظ على هويتها وتراثها الحضاري بالتزامن مع أعمال التطوير وتحسين الخدمات والبنية الأساسية.

رشيد مدينة باسلة ورمز للصمود

وأكدت أن رشيد تعد مدينة باسلة ورمزًا للصمود، وتتمتع بمكانة تاريخية وأثرية مميزة، موضحة أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، وهو ما يجعل الحفاظ على طابعها التاريخي جزءًا أساسيًا من أعمال التطوير الجارية.

9 محطات مياه تدخل الخدمة قريباً

وكشفت جاكلين عازر أن 9 محطات لمياه الشرب اقتربت من الانتهاء، ومن المقرر دخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن تشغيل هذه المحطات سيسهم في معالجة جانب كبير من مشكلات واحتياجات مياه الشرب في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضحت أن هذه المشروعات تحظى بدعم لاستكمال أعمال الإنشاء والتجهيز والتشغيل، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يساهم في سرعة دخولها الخدمة والاستفادة منها في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

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