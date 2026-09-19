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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يوجه بجذب استثمارات في الذكاء الاصطناعي.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

العظمى بالقاهرة 32.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية الحارة، يترقب المواطنون موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

سبب بداية العام الدراسي في المدارس قبل الجامعات..رفعت فياض يوضح

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن العام الدراسي بدأ في المدارس منذ أسبوع، وذلك لرغبة وزارة التربية والتعليم في الوصول بالعام الدراسي إلى 183 يوما.

قبل ما تشتري.. اعرف أسعار الخبز السياحي والفينو حسب الوزن

تتجه الأنظار إلى أسعار الخبز السياحي والفينو، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الدقيق والنقل والمواصلات وأجور العمال.

طبيب مخ وأعصاب: البيئة المحفزة تؤثر على تعليم الطفل وسلوكه داخل المدرسة

أكد الدكتور محمد كلاني، طبيب المخ والأعصاب، أن البيئة المحفزة لها تأثير كبير على تعليم الطفل وسلوكه، موضحًا أن طريقة التعامل معه تنعكس على علاقته بالآخرين وقدرته على التواصل بشكل جيد مع الأكبر سنًا وأصدقائه.

الدواجن المبردة أفضل لصحة المواطن من الحية.. غرفة الجيزة تكشف التفاصيل

تتصدر أسعار الدواجن وطرق تداولها اهتمام المواطنين، خاصة مع استمرار البحث عن منتجات آمنة وبأسعار مناسبة، بالتزامن مع التحركات التي يشهدها قطاع الدواجن وتغيرات تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف.

تطوير أكشاك القاهرة.. خيارات جديدة لأصحابها وآلية إلكترونية لمتابعتها

قال الكاتب الصحفي وائل فايز، إن محافظة القاهرة تشهد مرحلة تطوير مستمرة وهناك اعمال تطوير تتم في كافة المناطق والاحياء.

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%

تترقب ملايين الأسر المصرية أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادات جديدة في أسعار الباقات والشرائح تصل إلى 35%.

الرئيس السيسي يوجه بجذب استثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال اجتماعه اليوم السبت مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات جهود توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يستهدف تعظيم العائد التنموي وتعميق الأثر المجتمعي لهذه التقنيات الحديثة.

تأثير رفع الفائدة على العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.. اعرف التفاصيل

تترقب الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على حركة الدولار والعملات الأجنبية والعربية، في ظل ما تفرضه قرارات البنوك المركزية من تأثيرات مباشرة على أسواق الصرف والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال. 

العام الدراسي الخبز السياحي الدواجن المبردة الإنترنت السيسي

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