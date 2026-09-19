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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تشتري.. اعرف أسعار الخبز السياحي والفينو حسب الوزن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتجه الأنظار إلى أسعار الخبز السياحي والفينو، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الدقيق والنقل والمواصلات وأجور العمال، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار الأسعار الحالية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وتغير تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وفي هذا السياق، طالب خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، بإعادة النظر في أسعار الخبز السياحي بشكل دوري كل 6 أشهر، لمواكبة التغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الدقيق وتكلفة النقل والمواصلات وأجور العمال خلال الفترة الأخيرة

وقال خالد فكري، خلال مداخلة، إن أصحاب المخابز السياحية يعملون في ظل تكاليف إنتاج غير ثابتة، موضحًا أن سعر طن الدقيق تأثر بالأحداث العالمية، خاصة مع نقل القمح بحريًا وما يترتب على ذلك من تغيرات في تكاليف النقل وأسعار المواد البترولية

وأوضح أن الخبز السياحي يعد الأكثر تأثرًا بتحركات أسعار الدقيق، داعيًا إلى أن تتناسب أسعاره مع معدلات التضخم والتغيرات المستمرة في تكلفة الإنتاج

أسعار الخبز السياحي

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن سعر الرغيف السياحي زنة 80 جرامًا يبلغ جنيهين، بينما يبلغ سعر الرغيف زنة 60 جرامًا 1.5 جنيه، في حين يصل سعر الرغيف زنة 40 جرامًا إلى جنيه واحد، موضحًا أن هذه الأسعار تم وضعها خلال الشهر الجاري

أسعار الخبز الفينو

وبشأن الخبز الفينو، أوضح خالد فكري أن سعر الرغيف زنة 50 جرامًا يبلغ جنيهين، بينما يبلغ سعر الرغيف زنة 40 جرامًا 1.5 جنيه، والرغيف زنة 30 جرامًا جنيهًا واحدًا

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف الأسعار المحددة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن المخابز السياحية التي تبيع الخبز بأسعار أعلى من الأسعار المقررة

سعر الخبز المدعم

وفيما يتعلق بالخبز المدعم، أكد رئيس شعبة المخابز عدم وجود مشكلات في أسعاره الحالية، رغم ارتفاع التكلفة الحقيقية لإنتاجه، موضحًا أن المواطنين يصرفون رغيف الخبز المدعم حاليًا بسعر 20 قرشًا

تحويل الدعم من عيني إلى نقدي

وكشف خالد فكري أن الحكومة تعمل على تحويل منظومة الدعم من الشكل العيني إلى النقدي، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ اعتبارًا من عام 2027

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