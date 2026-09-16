ضربات رقابية لضبط منظومة الخبز المدعم.. 51 محضرًا في حملات مكثفة ببندر المحلة الكبرى وقطور

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية ببندر المحلة الكبرى ومركز ومدينة قطور، والتي أسفرت عن تحرير 51 محضرًا، منها 14 محضرًا ببندر المحلة و37 محضرًا بنطاق مركز ومدينة قطور، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف المرور وضبط منظومة الخبز المدعم.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة بندر المحلة عن 14 محضرًا، شملت مخالفات نقص وزن 15 و11 و8 و9 جرامات، وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء. كما نفذت مديرية التموين حملة موسعة بنطاق مركز ومدينة قطور من خلال 4 مجموعات تموينية، أسفرت عن 37 محضرًا، تنوعت بين نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحات تشغيل، والتوقف، والتصرف في شكائر دقيق.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، والتصدي لأي تلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.