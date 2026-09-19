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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خياران أمام أصحابها.. تطوير 2739 كشكًا بالقاهرة بتكلفة 60 ألف جنيه للواحد

الأكشاك
الأكشاك
رحمة سمير

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير مستمرة في مختلف المناطق والأحياء، ضمن جهود تحسين المظهر الحضاري وتنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة، بالتزامن مع تطبيق منظومة جديدة تستهدف توحيد شكل الأكشاك وإدارتها إلكترونيًا.

وقال الكاتب الصحفي وائل فايز، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القاهرة تضم نحو 2739 كشكًا مرخصًا في مختلف الأحياء، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأكشاك سيكون إلكترونيًا من خلال كود يتيح معرفة البيانات والتفاصيل الخاصة بكل كشك.

تفاصيل تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة على مستوى أحياء القاهرة - بوابة الأهرام

توحيد شكل الأكشاك وتحسين المظهر الحضاري

وأوضح وائل فايز أن توحيد شكل الأكشاك يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مختلف مناطق القاهرة، بهدف تحسين المظهر الحضاري وتنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة.

وتستهدف المنظومة الجديدة توحيد الشكل العام للأكشاك من خلال نموذج حضاري، إلى جانب تنظيم عمليات الترخيص والتجديد ومتابعة بيانات كل كشك إلكترونيًا.

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كود إلكتروني لكل كشك

وأشار فايز إلى أن الأكشاك سيتم التعامل معها إلكترونيًا من خلال كود، بما يسمح بمعرفة التفاصيل والبيانات الخاصة بكل كشك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة تستهدف إدارة الأكشاك بصورة أكثر تنظيمًا، من خلال ربط بيانات الكشك بالترخيص وصاحبه وموقعه.

خياران أمام أصحاب الأكشاك للتطوير

وأوضح الكاتب الصحفي أن محافظ القاهرة عرض على أصحاب الأكشاك خيارين لتطويرها وفق الشكل المعتمد.

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ويتمثل الخيار الأول في أن يتولى صاحب الكشك تطويره عن طريق المحافظة، بتكلفة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، على أن يسدد صاحب الكشك 25% من التكلفة مقدمًا، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ شهريًا على مدار عامين.

الخيار الثاني، يتمثل في أن يقوم صاحب الكشك بتصميمه وتطويره بنفسه، بشرط أن يكون التصميم مطابقًا لتصميم المحافظة، مع الالتزام بالمساحة المحددة للكشك.

مهلة لتوفيق أوضاع الأكشاك

وتتضمن منظومة الأكشاك الموحدة منح أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة لتوفيق أوضاعهم وتطبيق النموذج المعتمد، مع ربط تجديد الترخيص بالالتزام بالشكل والمساحة المحددين.

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وتسعى منظومة تطوير الأكشاك في القاهرة إلى تحقيق توازن بين تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة والحفاظ على حقوق أصحابها، وبين تحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وتأتي إتاحة خيار التطوير من خلال المحافظة أو تنفيذ صاحب الكشك للتصميم بنفسه، مع الالتزام بالمواصفات المعتمدة، لتوفير أكثر من آلية أمام أصحاب الأكشاك لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الجديدة.

كود إلكتروني لكل كشك تطوير 2739 كشكًا بالقاهرة تطوير أصحاب الأكشاك المناطق

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