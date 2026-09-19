قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
لامين يامال: أشاهد مباريات ريال مدريد وأتمنى دائما خسارتهم
بمشاركة مرموش.. أستون فيلا يهزم توتنهام 3-2 في الدوري الانجليزي
تبدأ من 20 جنيها.. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
بعد مفاوضات مثيرة.. تعرف على عوائد الزمالك من وراء رحيل بيزيرا
الخريف يقترب.. تقلبات جوية وأمطار مع تغيرات في حركة الرياح بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الناتو يعزز دفاعاته الجوية ويركز على أمن البلطيق وبحر الشمال

الناتو
الناتو

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن اجتماع اللجنة العسكرية لحلف «الناتو» المنعقد في كوبنهاجن يمثل محطة مهمة، موضحًا أنه يضم رؤساء أركان الدول الأعضاء الـ32.

وأضاف المنيري، خلال مداخلة على القناة، أن أهمية الاجتماع تأتي من كونه ذا طابع تنفيذي بالدرجة الأولى، إذ يركز على ترجمة القرارات التي اتخذها مؤتمر الحلف في أنقرة خلال الصيف إلى خطوات عملية، وليس إعادة بحث السياسات العامة للناتو.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في ظل التطورات والحوادث الأخيرة التي شهدتها مناطق مرتبطة بالحلف، لافتًا إلى أن أمن منطقة بحر البلطيق يحظى باهتمام خاص.

وأوضح المنيري أن الناتو يوجه اهتمامًا متزايدًا إلى الجبهات الشمالية، وعلى رأسها بحر البلطيق وبحر الشمال، في إطار التعامل مع التهديدات التي تواجه دول الحلف وتعزيز قدراته الجوية.

وتابع أن ملف الدعم المقدم لأوكرانيا حاضر كذلك ضمن المناقشات، مشيرًا إلى إعلان الدنمارك تقديم دعم مباشر لكييف بقيمة مليار ومليون كرونة دنماركية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات الحلف لتعزيز دفاعاته ومواجهة التهديدات التي يصفها بالهجينة

القاهرة الإخبارية الناتو أخبار توك شو كوبنهاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات

المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يضع حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة | صور

قداسة البابا تواضروس وأبناء الكنيسة

قداسة البابا تواضروس يزور كرمة الشهداء بالفشن | صور

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد