الناتو يعزز دفاعاته الجوية ويركز على أمن البلطيق وبحر الشمال

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن اجتماع اللجنة العسكرية لحلف «الناتو» المنعقد في كوبنهاجن يمثل محطة مهمة، موضحًا أنه يضم رؤساء أركان الدول الأعضاء الـ32.

وأضاف المنيري، خلال مداخلة على القناة، أن أهمية الاجتماع تأتي من كونه ذا طابع تنفيذي بالدرجة الأولى، إذ يركز على ترجمة القرارات التي اتخذها مؤتمر الحلف في أنقرة خلال الصيف إلى خطوات عملية، وليس إعادة بحث السياسات العامة للناتو.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في ظل التطورات والحوادث الأخيرة التي شهدتها مناطق مرتبطة بالحلف، لافتًا إلى أن أمن منطقة بحر البلطيق يحظى باهتمام خاص.

وأوضح المنيري أن الناتو يوجه اهتمامًا متزايدًا إلى الجبهات الشمالية، وعلى رأسها بحر البلطيق وبحر الشمال، في إطار التعامل مع التهديدات التي تواجه دول الحلف وتعزيز قدراته الجوية.

وتابع أن ملف الدعم المقدم لأوكرانيا حاضر كذلك ضمن المناقشات، مشيرًا إلى إعلان الدنمارك تقديم دعم مباشر لكييف بقيمة مليار ومليون كرونة دنماركية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات الحلف لتعزيز دفاعاته ومواجهة التهديدات التي يصفها بالهجينة