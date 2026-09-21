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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام أبو دان: فخور بفوز فيلم " غزة 13" بجائزة نيتباك بمهرجان تورونتو

فيلم غزة 13
فيلم غزة 13
محمد نبيل

فاز الفيلم الفلسطيني غزة 13 للمخرج حسام أبو دان بجائزة نيتباك بالنسخة الـ 51 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول ببرنامج Centerpiece، وهي جائزة تُقدم من شبكة ترويج السينما الآسيوية لأفضل فيلم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتسليط الضوء على المواهب السينمائية الجديدة.


صُوّر الفيلم بالكامل في قطاع غزة، بمشاركة طاقم تمثيل وفنيين فلسطينيين محليين، في ظل ظروف الحرب الراهنة، ويتجاوز التركيز على المظاهر البصرية ليتناول الأثر النفسي الصامت للنزوح، غزة 13 الفيلم الروائي الأول لمخرجه بإنتاج من "نيو سين" للإنتاج الإعلامي، وبدعم من معهد الدوحة للأفلام وصندوق آفاق يُعدّ إنجازًا بارزًا في السينما الفلسطينية، إذ يُمثّل أول فيلم روائي طويل يُصوّر في غزة منذ 12 عامًا.


تدور أحداث الفيلم عام 2025، عقب تفجير دمّر منزلها وأودى بحياة أفراد من عائلتها، تدخل رغد البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا مرحلة البلوغ في مخيم مكتظ للنازحين، محرومة من أمها وخصوصيتها، ومن أبسط مقومات الرعاية الصحية. ينجذب والدها إلى عالم السوق السوداء المظلم الذي يديره تاجر نافذ يُدعى خليل، فيواجهان إلى أي مدى يمكن أن تدفعهم محاولة النجاة.


يقول المخرج حسام أبو دان: "لم أرد أن يكون الدمار محور الفيلم، بل أردت تسليط الضوء على تبعاته الخفية: انعدام الخصوصية داخل الخيام، وصعوبة العناية بالجسد، والضغط الاجتماعي الناجم عن الفقر، وتحوّل المساعدات والندرة إلى مصادر قوة. هذه تفاصيل نادرًا ما تظهر في التقارير الإخبارية، ومع ذلك تستمر آثارها طويلًا بعد انحسار دويّ القصف".


الفيلم من إخراج ومونتاج وإنتاج حسام أبو دان، وإنتاج تنفيذي للمنتج حنا عطالله، وتأليف خليل المزيين، مع مساهمات كتابية إضافية من حسين الداش وحسام أبو دان. مدير التصوير يوسف مشهراوي، مستشارة مونتاج هبة عثمان، وتقود مصممة الصوت الشهيرة رنا عيد عملية مزج الصوت وهندسته. تتولى شركة MAD World المبيعات الدولية، بينما تتولى شركة Watermelon Pictures التوزيع في أمريكا الشمالية.

المخرج والمنتج حسام أبو دان يُعد صوتًا فاعلًا في المشهد السمعي البصري في غزة منذ عام 2010. وقد أخرج سابقًا أعمالًا لاقت استحسانًا واسعًا، من بينها الفيلم الوثائقي "غزة.. صوت الحياة والموت" 2024، الذي حصد جوائز دولية مرموقة، منها جائزة كرامة الذهبية، وجائزة تيلي، واختير ضمن أفضل خمسة أفلام في مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية 2025، إلى جانب الفيلم الروائي القصير Dim Light 2015، والفيلم الوثائقي "Six Miles Out" 2017، والمسلسل الدرامي "عنقود"2020.

فيلم غزة 13 عروض فيلم غزة 13 مهرجان تورونتو السينمائي

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