بعد اختيار القصص للأوسكار.. أمير رمسيس يكشف سر سحب فيلم الحياة بعد سهام.. خاص

كشف المخرج أمير رمسيس عضو لجنة اختيار الفيلم المصري لأفضل فيلم للترشح للأوسكار حيث وقع الاختيار على فيلم “القصص".

وقال أمير رمسيس فى تصريح خاص لصدى البلد : ان فيلم “القصص” دخل فى منافسة قوية مع عدد من الأفلام الا ان اللجنة فضلته عن غيره وحصل على أعلى الاصوات ليترشح للأوسكار.

وأضاف أمير : كان ضمن الأفلام المنافسة “الحياة بعد سهام” للمخرج نمير عبد المسيح الا أن تم سحب الفيلم حيث تعاملت معه لجنة نقابة السينمائيين على أنه فيلما أجنبيا على الرغم من وجود شركة مصرية مشاركة بالإنتاج والمخرج أيضا مصري الا أن تم التعامل مع الفيلم على انه فيلم أجنبي نظرا لعرضه فى سينما زاوية.

القصص ينافس بالاوسكار

وكانت قد اختارت نقابة المهن السينمائية فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي، لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، ليبدأ العمل رحلة جديدة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية وحصوله على جوائز بارزة.

فريق عمل القصص

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من الفنانين، بينهم نيللي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي، عمرو عابد وفاليري باشنر، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وصُورت مشاهده بين القاهرة وفيينا.

أحداث فيلم القصص

وتدور أحداث «القصص» حول عازف بيانو مصري شاب تتجه أحلامه إلى السفر لمدينة فيينا، بعد نشوء علاقة عبر المراسلات مع صديقة نمساوية، وذلك على خلفية مرحلة شهدت تحولات سياسية واجتماعية في مصر بين عامي 1967 و1984.

وخلال رحلته، يدخل البطل في سلسلة من التجارب التي تضعه أمام اختبارات مختلفة، وتدفعه إلى اكتشاف معانٍ جديدة للصداقة والصمود، في إطار إنساني يرصد الصراع بين الطموحات الشخصية والواقع المحيط.