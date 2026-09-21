مصر تتألق بمنافسات الجمباز الفني للسيدات في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص

تواصلت منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، تحت شعار «رياضات الأداء»، وشهدت منافسات الجمباز الفني للسيدات منافسة قوية بين لاعبات مصر والإمارات والسعودية على مختلف الأجهزة والمستويات.

وأقيمت المنافسات تحت إشراف الدكتور حسين البسيوني مسؤول فني للجمباز على ملاعب نادي النادي، مع تقسيم المشاركين إلى مستويات وتصنيفات مختلفة وفقًا لقدراتهم، بما يضمن تكافؤ الفرص وإتاحة المنافسة أمام الجميع.

وشهدت منافسات الجمباز الفني للسيدات والتي أقيمت على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر، تفوقًا ملحوظًا للمصرية نيرة وحيد والإماراتية ألينا صديقي، مع حضور قوي لكل من هانيا فريد وبسنت طارق ويارا طلال.

في منافسات عارضة التوازن – المستوى الأول، حصدت المصرية نيرة وحيد المركز الأول، وجاءت الإماراتية هانيا فريد في المركز الثاني، بينما حصلت المصرية بسنت طارق على المركز الثالث.

وتكرر الترتيب نفسه في منافسات جهاز المتوازي – المستوى الأول، بعدما توجت نيرة وحيد بالصدارة، تلتها هانيا فريد، ثم بسنت طارق.

وفي حصان القفز – المستوى الأول، واصلت نيرة وحيد تفوقها وحصدت المركز الأول، فيما جاءت هانيا فريد في المركز الثاني، وبسنت طارق في المركز الثالث.

أما في الحركات الأرضية – المستوى الأول، فشهدت المنافسة تغييرًا في صدارة الترتيب، بعدما توجت هانيا فريد بالمركز الأول، وجاءت نيرة وحيد في المركز الثاني، وبسنت طارق في المركز الثالث.

وفي منافسات المستوى الثاني، فرضت الإماراتية ألينا صديقي سيطرتها على جميع المنافسات، بعدما حصدت المركز الأول في أجهزة عارضة التوازن، والمتوازي، والحركات الأرضية، وحصان القفز.

وجاءت السعودية يارا طلال في المركز الثاني في جميع الأجهزة الأربعة، لتكتمل منافسات المستوى الثاني بين اللاعبتين.

وفي منافسات الفردي العام – المستوى الأول، واصلت نيرة وحيد تألقها وحصدت المركز الأول، بينما جاءت هانيا فريد في المركز الثاني، وحصلت بسنت طارق على المركز الثالث.

وفي الفردي العام – المستوى الثاني، توجت ألينا صديقي بالمركز الأول، فيما جاءت يارا طلال في المركز الثاني.

وتأتي منافسات الجمباز الفني ضمن فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشهد مشاركة 13 دولة، إلى جانب 173 لاعبًا ولاعبة ورؤساء وفود، فضلًا عن مشاركة 42 لاعبا وشريك في مؤتمر إعداد اللاعبين من ذوي الإعاقة.

وتقام منافسات الدورة تحت شعار «رياضات الأداء»، في إطار إتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات لإظهار قدراتهم والتنافس في أجواء رياضية تجمع المشاركين من مختلف دول المنطقة، وتدعم قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.