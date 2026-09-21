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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو قير للأسمدة يحصل على البطاقة الدولية لثنائي غاني ويعلن جاهزيتهما للمشاركة

جيديون كوفي كوايسون
جيديون كوفي كوايسون
حسن العمدة

حصل نادي أبو قير للأسمدة على البطاقة الدولية للثنائي الغاني جيديون كوفي كوايسون وبرينس توينيبواه، ليصبح اللاعبان جاهزين للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

كان أبو قير للأسمدة قد تعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن مشاركتهما تأجلت بسبب عدم وصول البطاقة الدولية واستكمال إجراءات قيدهما لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبعد وصول البطاقتين الدوليتين، تم الانتهاء من إجراءات تسجيل اللاعبين، ليصبح من حق الثنائي المشاركة مع أبو قير للأسمدة بداية من استئناف منافسات الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وانضم كوايسون وتوينيبواه إلى صفوف أبو قير للأسمدة قادمين من نادي هولي ستارز الغاني، حيث يبلغ الأول 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، بينما يبلغ الثاني 20 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الأيسر.

ويحتل أبو قير للأسمدة، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري، المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتلقى 4 هزائم.

ويستعد الفريق السكندري، تحت قيادة مجدي عبد العاطي، لمواجهة بترول أسيوط يوم 13 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري المصري.

نادي أبو قير للأسمدة جيديون كوفي كوايسون برينس توينيبواه

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